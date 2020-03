L'alcalde de Bellver reparteix mascaretes a tots els veïns del poble

Com passa sovint al país, i a les comarques centrals de manera molt evident, quan hi ha un problema, la societat respon. Si falten mascaretes, se'n fan. Si una planta com la Seat té impressores 3D, les posa a disposició de la causa. I si aquest material necessita que algú li cusi les vetes, apareixen voluntaris per passar les hores que sigui, posar el peu al pedal i anar fent repunts perquè les mascaretes o les viseres siguin útils.

Des del cap de setmana passat s'estan multiplicant les iniciatives en aquest sentit. A Manresa s'organitza la feina per fer mascaretes, empreses de la ciutat estudien com produir viseres i respiradors, a la Seat, com dèiem, hi contribueixen amb tecnologia per fer mascaretes de protecció alta, a Martorell, l'Ajuntament coordina un taller per cosir les vetes, a Navàs fan viseres de protecció, a Bagà preparen mascaretes per als treballadors i malalts de la residència, a Solsona també duen a terme iniciatives en el mateix sentit, i la llista d'idees solidàries es pot anar ampliar perquè pràcticament a cada poble i ciutat hi ha alguna acció en aquest sentit.

En alguns casos, la producció va acompanyada de l'homologació que ha de fer el ministeri de Sanitat del Govern de l'Estat –aquests dies un procés relativament ràpid. Altres vegades, la força popular passa per damunt d'aquesta homologació i es fan mascaretes que no poden tenir utilitats sanitàries. Aquestes iniciatives han de suplir la falta de proveïment actual a farmàcies.