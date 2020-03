«A Manresa tenim 3.015 persones de més de 85 anys que vetllem especialment»

En plena crisi sanitària l'alcalde, Valentí Junyent, explica com és el dia a dia al capdavant del govern de la ciutat i agraeix les mostres de solidaritat que floreixen per atenuar la desgràcia

A l'ajuntament de Manresa hi ha un policia local a baix i l'alcalde Valentí Junyent al seu despatx. És una imatge insòlita per a uns dies estranys. Una més. Ell ho explica perquè no té contacte amb ningú que pugui contaminar i perquè considera que «és important que hi hagi algú a alcaldia».



No teletreballa?

Des de casa teletreballo però també vinc a l'ajuntament perquè no hi ha personal a qui pugui perjudicar i aquí hi ha tots els papers per fer les signatures de resolucions. Ho faré mentre pugui, entenent que no tinc contacte amb ningú més. Hi ha un policia de guàrdia per als dos edificis municipals de la plaça Major i dues persones a l'Oficina d'Atenció Ciutadana atenent trucades amb qui no tinc cap contacte. Les reunions les fem cadascú des de casa i jo des d'aquí.

Està sol com un mussol.

Et sents sol però no t'avorreixes. Vaig treballant i fent reunions telemàticament. Estic ocupat. La setmana passada era al matí aquí i a la tarda a casa. Crec que és important que hi hagi algú a alcaldia i gent teletreballant per desencallar assumptes i que la gestió flueixi. Tenim 116 persones teletreballant perquè l'Ajuntament continuï funcionant tot i que el que transcendeix més és l'activitat de la Policia Local, dels Serveis Socials i Protecció Civil, Coordinació Sanitària i Cementiri. Però la resta de regidors, els caps de servei i personal de les diferents àrees continua fent feina.

En quin tipus d'assumptes?

Estem en contacte permanent amb els serveis assistencials locals i de tot el país i amb el comitè de crisi local que al matí posa en comú els temes emergents. D'aquí se'n deriven unes actuacions i n'hi ha altres que són de gestió municipal com la suspensió de contractes d'obra que s'han de fer. Ahir es van començar a repartir les targetes moneder a 2.200 infants beneficiaris de les beques menjador perquè les seves famílies puguin anar a comprar menjar a qualsevol comerç d'alimentació. Ens preocupa tothom, però sobretot les persones més vulnerables. A Manresa tenim 3.015 persones de més de 85 anys que vetllem especialment.

Com ho porta personalment?

La imprevisibilitat afecta. A tots ens aniria molt bé tenir un horitzó final. La incertesa no ajuda a portar-ho bé. La gent molt majoritàriament ho està fent bé i això és una realitat. Els que fan que l'Ajuntament no s'aturi també fan que funcioni la ciutat, però em preocupa la càrrega psicològica que comportarà per a tots quan s'acumulin dies i dies.

Què és el que el fa patir més?

El degoteig de víctimes i l'arribada de nous casos que amb el pas dels dies s'han de compensar amb les altes perquè no es col·lapsi la sanitat. Però veig amb esperança la resposta solidària de la gent en múltiples fronts i això m'anima. També és important anar fent passes endavant, com que el menjador social pugui funcionar amb tupperwares i això faciliti que rebin el menjar amb més seguretat.

Com es coordina una situació com aquesta?

La principal preocupació és que tothom sàpiga el que ha de fer i d'aquesta manera es pugui actuar de manera coherent.

Quan va veure que la situació podia tenir l'abast que està assolint?

El punt d'inflexió va ser el dia 12, quan realment vam constatar que es desmarxava. Inicialment no érem prou conscients de la magnitud.

Quines mesures de suport a la població que depenguin estrictament de l'Ajuntament s'han activat?

Com es va informar, s'han adoptat mesures adreçades a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses, i fan referència al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis municipals, l'escurçament dels terminis de pagament a proveïdors de l'Ajuntament i els ajuts als llogaters de l'empresa municipal Fòrum. Dimarts que ve farem una junta de portaveus telemàtica amb tots els grups municipals per posar temes en comú.

Tenim regidors amb coronavirus?

No que sapiguem.

Aquests dies segur que han arribat peticions ben singulars a l'alcaldia. Quines destacaria?

Més que peticions el que destacaria són els oferiments. El Servei de Dol es va oferir a ajudar gratuïtament les persones que ho necessitin en uns moments molt complicats i en unes circumstàncies de dolor afegides. Ens han ofert material sanitari, per exemple, Indústries Ponsa i l'Associació Xinesa de la Catalunya Central. Se'ns han ofert molts voluntaris. La gent té predisposició a ajudar i ho agraïm moltíssim.

Creu que sortirà res de bo d'aquesta desgràcia?

Espero que ens farà replantejar la importància de la proximitat, amb què i amb qui pots comptar. Valorar el que tenim i, sobretot, el que tenim a prop per sostenibilitat i per justícia. És una qüestió d'equilibri, de sostenibilitat però no només des del punt de vista mediambiental sinó social.