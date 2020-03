L'Ajuntament de Martorell ja ha posat a prova el taller per elaborar mascaretes. Una cinquantena de persones participaran en la costura de vetes per a les mascaretes que es produiran a Seat. La capacitat del taller serà de 5.000 mascaretes al dia. La producció a Seat pot superar encara aquesta xifra per un tipus de mascaretes. De les més complexes en poden fer moltes menys.