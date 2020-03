Metges jubilats de la sanitat pública tornen a la primera línia de front

Un grup de metges que s'havia jubilat de la salut pública ha tornat a la primera línia de l'assistència. Es faran càrrec dels pacients que l'Hospital de Sant Joan de Déu ha traslladat i continua derivant a la Clínica Sant Josep, on la Fundació Althaia presta serveis a mútues i també a privats. La mobilització de professionals ja retirats com metges i infermeres és un dels fronts amb els quals treballa Althaia per l'emergència del coronavirus. No tan sols per l'increment d'activitat, sinó també perquè hi ha molts sanitaris confinats a causa de la infecció.

La previsió és que metges i infermeres retirades puguin donar un cop de mà des de la rereguarda. No seria per prestar atenció a malalts de coronavirus. Per la seva pròpia seguretat i, per extensió, la dels pacients. La fundació sanitària ha contactat amb metges i infermeres jubilades i ha elaborat un llistat amb la seva disponibilitat i la seva especialitat. De moment la resposta ha sigut «molt bona», segons la Fundació Althaia, i s'estan a la «reserva» per si fan falta. Ja s'han activat dos metges que fan teletreball i una infermera, a més a més de l'esmentat equip de la clínica.

Ara més del 90 % de la capacitat de la Clínica Sant Josep ha passat a mans públiques. A principi d'aquesta setmana hi havia una cinquantena de pacients derivats de Sant Joan de Déu, però la previsió és que el número augmenti. A la clínica es disposa d'una seixantena d'habitacions, la majoria individuals. Algunes s'estant reconvertint en dobles. Els malalts que hi ha ingressats no tenen coronavirus, sinó que pateixen altres afectacions. L'objectiu d'aquesta mesura és alliberar espais i llits a l'hospital perquè assumeixi els casos de Covid-19 que hi vagin arribant, i també optimitzar recursos humans.



Metges de la privada

Els metges que se'n faran càrrec no han deixat mai d'estar en actiu, però sí que s'havien jubilat de la sanitat pública. Tots havien treballat a Sant Joan de Déu. Actualment ja prestaven serveis de consulta i hospitalització en l'àmbit privat a la clínica mateix. Tots ells són especialistes en medicina interna. Ara se'ls ha girat més feina.

«Fins fa poc hem treballat amb molta intensitat, i no ens fa res assumir aquesta càrrega de treball perquè tenim experiència i anys de volada. Si el número de pacients ens desborda ja veurem què farem. Però ara per ara tenim la capacitat de fer-hi front», ha explicat a Regió7 un dels metges de l'equip, Josep Maria Marcos. Els altres són Josep Ordeig, Fernando Ramos, Josep Herms i Rafel Pérez.

Segons Marcos, si a Sant Joan de Déu es concentren els malalts per coronavirus i els altres pacients mèdics «no hi caben, és lògic que els traslladin a Sant Josep. Nosaltres, com a especialistes en medicina interna que som, ens en podem fer càrrec. La nostra capacitat polivalent ens permet afrontar moltes patologies amb solvència».



Més feina

La feina suposarà treballar més hores? «Segur», ha respost Marcos, i més tenint en compte les actuals circumstàncies, quan totes les previsions indiquen que augmentaran els casos de coronavirus i, per defecte, el trasllat de més pacients amb altres malalties a la Clínica Sant Josep.

Marcos, amb anys d'experiència, ha explicat que no s'imaginava una pandèmia d'aquest tipus tan severa, tot i que amb el moviment de persones que hi ha actualment a escala mundial «els gèrmens» van d'un costat a l'altre.



Infermeres d'últim curs

La Fundació Althaia ha activat, igualment, els contactes amb estudiants d'últim curs del grau d'Infermeria del Campus Manresa de la UVic-UCC per contractar-los. De moment cinc d'ells han entrat a treballar com a auxiliars sanitaris. Es tracta d'estudiants que han estat a Sant Joan de Déu fent pràctiques i que, per tant, es coneixen l'hospital, segons Althaia.