La música ambulant amenitza els diumenges confinats a Monistrol

Una proposta veïnal vol animar els carrers de Monistrol de Montserrat amb un repertori de música ambulant en taxi tots els diumenges al migdia mentre duri el confinament. L'artífex és el taxista Josep Maria Claret, i aprofitant que treballa com a dinamitzador a l'Ajuntament de Castellbell ha equipat el vehicle amb un megàfon al sostre, des d'on difon les cançons que li demanen i que reprodueix per iTunes a través del seu mòbil mentre volta amb el taxi amunt i avall. La primera experiència, diumenge passat, va ser tot un revulsiu que va fer sortir al balcó famílies senceres i, veient l'èxit de l'estrena, es repetirà i s'estendrà a més carrers.

La idea va sorgir arran de la petició de veïns de Monistrol que viuen al marge est del riu a través del grup de WhatsApp que van crear per compartir informació i coordinar iniciatives conjuntes durant el confinament. Surten als balcons per aplaudir els sanitaris cada dia a les 8 del vespre, «però vam pensar de fer alguna cosa que també animés els nens i nenes», explica Claret, i es va pensar en aquesta proposta. Diu que, en tenir una llicència d'un servei públic i anant ell tot sol dins del cotxe, «puc circular» durant l'estona que duri l'activitat.

Diumenge s'hi va posar cap a les 12 del migdia amb la intenció de recórrer només els carrers Pla i Santa Anna i la urbanització de la Batanera, on els veïns ja s'havien preparat per rebre Claret des del balcó amb guarniments a les baranes i amb la mainada disfressada, però la iniciativa va trigar ben poc a fer-se extensiva més enllà d'aquests carrers i veïns d'altres indrets del poble també van reclamar el taxista per les xarxes. Al final, va voltar durant un parell d'hores cap al nucli principal de l'altre costat del riu i fins i tot va arribar a la Colònia Gomis. «És molt emotiu veure des del cotxe la gent contenta i ballant als balcons», diu Claret, aclaparat per la bona acollida i la gran resposta que la iniciativa ha tingut a través de les xarxes des de diumenge.

Tant és així que la intenció és tornar-hi, en principi només els diumenges «per no cremar-ho i que no perdi la gràcia», mentre duri el confinament. Ara bé, de cara a properes edicions es mirarà de traçar un recorregut previ en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, «que podria fer sonar la sirena», i de portar preparat algun repertori musical en funció de les demandes que hagin fet els veïns. Entre altres coses, diumenge van sonar cançons com La gallina Turuleca, Don Pepito, Sobreviviré, Resistiré, o fins i tot peces de reggaeton. La propera vegada, ja es veurà. La qüestió «és crear bon rotllo», diu Claret, molt animat per repetir l'experiència.