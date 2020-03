REPORTATGE | Els voluntaris del 3D i la màquina de cosir

Com passa sovint al país, i a les comarques centrals de manera molt evident, quan hi ha un problema, la societat respon. Si falten mascaretes, se'n fan. Si una planta com la Seat té impressores 3D, les posa a disposició de la causa. I si aquest material necessita que algú li cusi les vetes, apareixen voluntaris per passar les hores que sigui, posar el peu al pedal i anar fent repunts perquè les mascaretes o les viseres siguin útils.

Des del cap de setmana passat s'estan multiplicant les iniciatives en aquest sentit. A Manresa s'organitza la feina per fer mascaretes, empreses de la ciutat estudien com produir viseres i respiradors, a la Seat, com dèiem, hi contribueixen amb tecnologia per fer mascaretes de protecció alta, a Martorell, l'Ajuntament coordina un taller per cosir les vetes, a Navàs fan viseres de protecció, a Bagà preparen mascaretes per als treballadors i malalts de la residència, a Solsona també duen a terme iniciatives en el mateix sentit, i la llista d'idees solidàries es pot anar ampliar perquè pràcticament a cada poble i ciutat hi ha alguna acció en aquest sentit.

En alguns casos, la producció va acompanyada de l'homologació que ha de fer el ministeri de Sanitat del Govern de l'Estat –aquests dies un procés relativament ràpid. Altres vegades, la força popular passa per damunt d'aquesta homologació i es fan mascaretes que no poden tenir utilitats sanitàries. Aquestes iniciatives han de suplir la falta de proveïment actual a farmàcies.



L'alcalde de Bellver reparteix mascaretes a tots els veïns del poble

L'Ajuntament de Bellver va repartir ahir un miler de mascaretes entre les famílies confinades. Una comitiva municipal formada per dos vehicles i encapçalada pel mateix alcalde, Xavi Porta, va recórrer els carrers del poble per tal d'entregar les peces de roba. La campanya de lliurament es completarà a partir d'avui, ja que es faran arribar les proteccions a les famílies de la desena llarga de pobles i llogarrets habitats del terme.

Un ban municipal va anunciar la mesura dimarts i va avisar els bellverencs que estiguessin alerta del senyal sonor. Davant aquest anunci, molts veïns ja estaven preparats darrere les finestres a partir de quarts de nou del matí, quan va començar el repartiment.

Un vehicle del Parc de Bombers feia sonar una sirena i avisava per megàfon i l'alcalde, ajudat per un regidor, caminava davant la rua repartint les mascaretes en mà; dues per cada unitat familiar perquè n'hi hagués per a les aproximadament 550 llars, amb una mitjana de 3,7 membres per família, que té el poble.

El repartiment va fer possible per uns instants tornar a veure gent als carrers, per bé que els veïns respecten la distància de seguretat per evitar possibles contagis.

Solsona recull més de 2.600 mascaretes que els veïns han fet els últims dos dies

La Policia Local de Solsona va començar a recollir ahir, dimecres, les 600 mascaretes casolanes confeccionades per la cinquantena de voluntàries que han respost a la iniciativa ciutadana per proveir de material de protecció l'Hospital Pere Màrtir Colomés, la Xarxa de suport mutu i altres col·lectius de serveis essencials. Aquesta xifra creixerà a partir de dijous. Així mateix, aquesta setmana l'empresa Fytisa farà una donació de 2.000 unitats.

L'Ajuntament i l'Agència de Desenvolupament Local, que coordinen la recollida de mascaretes i la seva distribució, fan un agraïment a tothom que d'alguna manera ha fet una aportació o participa en aquesta iniciativa: Fytisa, Granja Godall, Jieqiao Ni, Pentex, Xarxa de suport mutu de Solsona, Isa Domene, Laura Merino (Cucapica), Mans i Mànigues, Micuxú i les nombroses voluntàries que aprofiten el confinament per cosir-ne a casa.

Aquestes mascaretes no estan homologades, però sí que representen un suport per a l'autoprotecció del contagi per Covid-19. Les persones que hi vulguin col·laborar han de trucar al telèfons 686504891 o 690872694 de dilluns a divendres abans de les cinc de la tarda i omplir un formulari en línia.



Un grup de voluntaris elaboren viseres per a l'hospital de Berga

Un grup de voluntaris del Berguedà han començat a fer viseres amb impressores 3D per a l'hospital de Berga i centres d'assistència primària (CAP) de la comarca i altres entitats de caire social com per exemple el Grup Horitzó. La iniciativa va sorgir a través d'una crida que es va difondre a través de les xarxes social i a hores d'ara aplega una desena de persones que de moment n'estan produint entre 30 i 40 de diàries, segons han informat a aquest diari fonts del col·lectiu, que es volen mantenir en l'anonimat.

Entre aquest grup de voluntaris s'hi apleguen centres educatius i empreses i particulars de diferents poblacions de la comarca (Casserres, Puig-reig, Berga, Gironella, entre d'altres) que tenen impressores 3D i que les han posat a disposició d'aquesta iniciativa. També hi treballen enginyers per aconseguir tenir una bona capacitat de producció. També reben el suport de la patronal.



Martorell ja té a punt el taller

L'Ajuntament de Martorell ja ha posat a prova el taller per elaborar mascaretes. Una cinquantena de persones participaran en la costura de vetes per a les mascaretes que es produiran a Seat. La capacitat del taller serà de 5.000 mascaretes al dia. La producció a Seat pot superar encara aquesta xifra per un tipus de mascaretes. De les més complexes en poden fer moltes menys.