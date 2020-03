Els test ràpids comprats a la Xina són imprecisos

Un conductor se sotmet a un test per detectar coronavirus

Els test ràpids comprats a la Xina no funcionen bé perquè són imprecisos, segons una informació que publica aquest dijous 'El País'. Diversos laboratoris de microbiologia de grans hospitals han constatat que les noves proves no detecten els casos positius com ho haurien de fer.

Concretament, tenen una sensibilitat del 30% quan haurien de superar el 80%. La conclusió dels experts que han avaluat els tests ràpids fabricats per la companyia xina Bioeasy és que s'haurà de continuar utilitzant la prova actual. Així ho han comunicat a l'Institut de Salut Carles III, que depèn del Ministeri de Sanitat.