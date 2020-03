Berga ajorna la Patum per l'emergència de la Covid-19 i es planteja fer-la el setembre

L'Ajuntament de Berga ha decidit ajornar la celebració de la Patum, reconeguda Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, a causa de l'emergència sanitària de la Covid-19 i les mesures decretades per evitar-ne la propagació. La celebració havia de tenir lloc la setmana del Corpus, del 10 al 14 de juny.

La decisió es va prendre, ahir, després que els responsables municipals parlessin amb caps de colles i altres persones implicades amb la festa i entitats, segons va explicar a Regió7 Roser Valverde. L'ajuntament mirarà de celebrar-la el setembre. No és segur i caldrà veure com s'encabeix en el calendari, atès que si es volen fer no només els cinc dies que dura la festa, sinó també tots els actes previs, com la sortida del tabal per anunciar-la, els Quatre Fuets o la patum del carrer de la Pietat, es necessita més temps. «És complicat posar una data», va admetre Roser Valverde. Amb tot, va assegurar que la feina administrativa de contractacions de serveis segueix, tot i que «és molt difícil poder planificar amb la incertesa actual».

«Estem treballant com cada any per elaborat els fuets de la Patum i entregar-los a l'Ajuntament de Berga abans del Corpus per complir amb la nostra obligació». Així ho explicava a Regió7 Patxi Igual, president de Pirotècnia Igual, l'empresa que els fa des de l'any 1955. Igual va fer aquestes declaracions el matí abans de saber-se que l'Ajuntament havia decidit ajornar la festa.

Ahir, Patxi Igual deia que, tot i la situació d'excepcionalitat generada pel coronavirus, «nosaltres només preveiem un escenari i és el de servir la comanda dels fuets de la Patum quan toca» abans de Corpus. «Una altra cosa és que després l'Ajuntament decideixi ajornar o suspendre la festa. Això és una decisió seva, però nosaltres hem de tenir els fuets a punt». I aquesta és la seva previsió. Els fuets patumaires ja s'han començat a fer i s'elaboren de forma artesanal. Es triga tres mesos a fabricar-los. El president de la Pirotècnia Igual va admetre que «ara mateix és tot prou complicat; estem en una situació complexa i plena d'incertes» per la Covid-19.

Els fuets de Patum que s'estan elaborant no es podran gastar pel Corpus. Es podran fer servir sense problema el setembre o l'any que ve i més enllà, i tot perquè no es fan malbé. Patxi Igual ha explicat que els fuets patumaires «no tenen data de caducitat» un cop elaborats. Això sí: cal que «es conservin en unes determinades condicions» lluny d'humitats. Uns requisits que es donen a les instal·lacions de l'empresa.

Els fuets són un ingredient bàsic per a la celebració de la festa. Se'n fan servir per a les maces, les guites i els plens. N'hi ha de la Patum gran i de la infantil, i per a la resta de patums de barri i la Llar. Es calcula que se'n solen gastar 7.500. Els llargs fan 67 centímetres i els curts, 50. N'hi ha que porten tro i peten, i n'hi ha sense tro que només cremen.

Restauració, aturada



D'altra banda, l'habitual restauració anual de la comparseria de la Patum està aturada. Aquesta feina ja s'hauria d'haver començat a fer per tal que les peces estiguessin a punt per celebrar el Corpus, però la crisi del coronavirus ha aturat aquesta operació sine die. Normalment, el procés per restaurar la comparseria s'allarga uns tres mesos.

«Estem en un escenari que ningú podia preveure i no sabem com anirà», va declarar a aquest diari Gemma Rodríguez, l'encar-regada de la restauració de les comparses de la Patum. «Ara mateix, el més important és que estiguem confinats» per evitar la propagació i el contagi del coronavirus. «La restauració s'haurà de fer quan es pugui fer, però ara mateix hi ha altres prioritats».

«És clar que la seguretat sanitària i la salut estan per sobre del sentiment patumaire». Ho explicavs Joan Sala, cap de la colla dels plens, un dels elements més icònics i populars de la festa.

En declaracions a Regió7, va explicar que «la Patum és molt important per als berguedans i per a tothom que se l'estima». Tot i això, hi ha prioritats com garantir la salut de les persones. «Estem en una situació molt excepcional. La gent s'ha de quedar a casa, les autoritats han donat unes premisses i s'han de seguir». Sala opina que «amb tranquil·litat s'ha de veure com va evolucionant la situació. El que planteja la regidora de Patum és el més sensat». El cap de colla dels plens assenyala que ara toca «protegir-nos perquè sense persones no hi ha Patum».

Per la seva banda, Jaume Casadesús, cap de colla dels turcs i cavallets, comentava que «ningú sap què passarà». Xavier Prat, tabaler de la festa, té molt clar que la salut passa al davant de tot i «no podem córrer el risc d'exposar a la gent» davant la Covid-19. Per la seva banda, Lluís Sellart, director de la Cobla Pirineu, una de les que posa música a la festa, com la Ciutat de Berga i l'Escola Municipal de Música de Berga, pensa que ajornar o fins i tot suspendre-la «depèn de com vagin els esdeveniments».