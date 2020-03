La Conca d'Òdena arriba al quinzè dia de confinament amb un alt índex de mortalitat

L'elevadíssim índex de mortalitat per coronavirus a la Conca d'Òdena va provocar una reacció dels polítics locals i del Govern català, que veia necessari un enduriment del confinament. El ministeri de Sanitat va resoldre anit ampliar el confinament de la Conca d'Òdena 15 dies més, però en les mateixes condicions que havia dictat la primera ordre de la Generalitat. Entremig, van passar 24 hores de picabaralla política perquè el ministeri de Sanitat va voler deixar clar que les ordres les dictava el govern de l'Estat, arran del decret d'alarma. La petició d'enduriment que suposava deixar l'entrada i sortida de l'àrea dels municipis afectats als vehicles d'alimentació, salut i premsa no ha estat acceptada per Madrid.

Ahir es van complir els primers quinze dies de confinament de quatre municipis de la Conca d'Òdena –Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena–, i en aquesta primera etapa el que s'ha constatat és que el contagi continua actiu en aquests municipis i que la relació de persones mortes pel nombre d'habitants de la zona és altíssima, per sobre, fins i tot, de la regió italiana de la Llombardia (l'entorn de Milà), que ha omplert pàgines i pàgines de diaris d'arreu del món.

Els alcaldes dels quatre municipis, cadascun d'un color polític diferent, es mantenen units en la recerca de solucions per aturar el brot, sense entrar en el debat de les causes i de les diferències de les xifres entre unes zones i unes altres. Però irritats davant algunes mancances d'atenció.

La compareixença del migdia de l'alcalde d'Igualada esdevé una un toc d'atenció diari a les altres administracions, un crit d'ajut. Primer va ser l'hospital, amb molts professionals afectats directament o indirectament pel brot. A la petició de tenir més metges i infermeres per poder completar equips van seguir les solucions per descarregar de feina un centre desbordat, després una reorganització sanitària, la manca de material de protecció, o les peticions de col·laboració per crear nous espais en previsió d'un increment del brot.

Si entre els alcaldes hi ha unitat en els missatges a la ciutadania, entre els veïns van sorgint les preguntes sobre el procés viscut i la situació de desprotecció que han tingut en algunes fases. Primer hi va haver un error en l'adjudicació del primer positiu i la identificació de la persona que es creia que havia portat el virus a l'hospital d'Igualada. La infermera identificada sembla, a hores d'ara, que no va ser el número 1.

Però després es va veure que l'Hospital d'Igualada, trencat per la gran quantitat de baixes en el personal, no podia fer front a l'emergència. Quan a tot arreu feien falta més unitats d'UCI, a Igualada n'havien de tenir tancades perquè no tenien prou mans especialitzades. I quan es miren les xifres es veu que la relació entre afectats i nombre de víctimes hauria de fer envermellir els responsables de la sanitat, perquè hi ha molts més morts que enlloc i perquè hi ha una detecció de casos molt baixa. I se sap que atendre la població gran quan hi ha processos avançats de pneumònia pot tenir uns resultats fatals.

Ahir, després de quinze dies de confinament, la dada del nombre de morts, per sobre de regions com la Llombardia i les pitjors del país, era una preocupació. El debat, però, estava centrat en la picabaralla entre els governs de Catalunya i Espanya. Preveient que el ministeri de Sanitat podria no aprovar la mesura d'un confinament més restrictiu per a la Conca d'Òdena, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que el Govern català tenia alternatives i podria «replantejarà propostes» i «buscarà altres solucions». Al ministeri de Sanitat reclamaven unitat d'acció en la lluita contra el coronavirus i respecte a qui té el poder de decidir. Enmig de la polèmica, el PSC va demanar explicacions al Govern sobre el confinament anoienc.