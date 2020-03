El coronavirus ja ha causat 150 morts en persones internes en residències

Unes 150 persones que vivien en residències de gent gran han mort a Catalunya per coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que en aquest moment hi ha 1.406 llits per a unitats de cures intensives (UCI) a Catalunya i que treballen per continuar ampliant-ne la capacitat. En el total de llits d'UCI, hi ha ingressats 1.016 pacients amb la Covid-19 (72%), 863 dels quals necessiten ventilació mecànica invasiva. Aquest dijous han arribat 500.000 mascaretes quirúrgiques, 208.000 de les més sofisticades (FFP2 i FFP3), i 20.000 bates, material que «de seguida es posarà a disposició» dels professionals sanitaris i de les residències, ha recalcat.

La consellera va detallar algunes dades per regions sanitàries. 535 persones han mort per la Covid-19 a la de Barcelona; 71 a la Catalunya Central, 43 de les quals en el brot d'Igualada; 37 a Girona; 20 a Lleida i els Pirineus; 8 a Tarragona i 1 a les Terres de l'Ebre. En total, han mort 672 persones a Catalunya, segons dades actualitzades ahir a la tarda.