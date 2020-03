El coronavirus manté tancat a casa un terç de la població mundial

De Wuhan a tot el món. El coronavirus s'ha escampat per tot el planeta des de la capital de l'estat xinès de Hubei i ha deixat un rastre de més de vint mil morts i de mig milió de contagis que ha obligat tots els governs a prendre mesures per mitigar els seus efectes.

Entre aquestes, la més espectacular és el confinament dels ciutadans a les seves cases, que després que, els dos últims dies, s'hi hagin afegit Rússia i l'Índia, té tancats un terç de la humanitat. Segons els càlculs de l'agència francesa AFP recollits per la premsa internacional, el confinament arriba ja a 2.600 milions de persones. La població mundial frega actualment els 7.800 milions de persones.

Les dues cares d'aquest confinament són ara a la Xina, on dimecres es van aixecar les restriccions a bona part de la província de Hubei, i el dia 8 d'abril es farà a la mateixa Wuhan; i a l'Índia, que, amb la seva condició de segon país més poblat del món, acaba de començar tres setmanes de fortes restriccions en la mobilitat.

Vladímir Putin també ha anunciat que Rússia, on segons les dades oficials només hi ha hagut dos morts, s'afegeix a les polítiques de confinament. La setmana vinent serà de «vacances» per a tots els russos que no podran sortir de casa.