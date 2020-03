Les dutxes socials de Manresa obriran en casos puntuals derivats per l'Ajuntament

Des del dia 16 de març passat, seguint les indicacions del departament de Salut i tenint en compte que era un lloc d'aglomeració de persones, el servei municipal de dutxes i bugaderia social a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa ha quedat aturat perquè, tal com ha explicat la Fundació Germà Tomàs Canet, que el gestiona, «no és possible oferir-lo amb les condicions adequades per evitar la propagació del coronavirus». A partir d'ara, només es farà servir en casos molt puntuals derivats pels Serveis Socials i a hores convingudes, ha explicat Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa.

Homs ha informat que la seva regidoria està treballant de manera especial per garantir que no hi hagi problemes amb els subministraments bàsics –sobretot pensant en la població amb més perill d'exclusió social– amb unes mesures que l'Ajuntament té previst explicar properament. A banda, recorda, «hi ha un decret que no es talli cap subministrament durant el confinament» obligat per la pandèmia de la Covid-19.

Fins al seu tancament, les dutxes socials obrien dos dies a la setmana i les utilitzaven una mitjana setmanal de vuitanta persones.

Quan va esclatar la crisi del coronavirus, es va decidir aturar el servei, que portaven treballadors de la Fundació Germà Tomàs Canet i voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara. En el cas dels segons, sor Lucía Caram, directora de la fundació, explica que, com que la gran majoria eren persones grans, de seguida es va optar per enviar-les cap a casa per prevenir mals majors. Justament pel que fa a les dones grans que formen part del voluntariat de la fundació, Caram comenta que aquests dies fan màscares per la ja sabuda manca que n'hi ha.



Cinc anys en funcionament

El servei de dutxes va començar a funcionar el 13 de gener del 2015. El primer dia hi van anar cinc homes, dues dones i un infant. Les instal·lacions a l'edifici de les antigues germanetes dels pobres que el 2013 va comprar l'orde hospitalari de Sant Joan de Déu les va pagar la Fundació Rosa Oriol –actual Fundació del Convent de Santa Clara– i CaixaBank.

Des de l'obertura ja van funcionar dos dies a la setmana i aviat hi va començar a anar més i més gent. Voluntaris de la fundació es van encarregar de posar a punt les instal·lacions, inclòs un rober amb roba de segona mà.

La inauguració es va fer el 16 de febrer amb la presència d'unes 80 persones. Va ser un acte social molt celebrat en què l'aleshores regidora de Serveis Socials, Mercè Rosich, va informar els presents que als Serveis Socials «hi ha una llista d'espera de quinze dies per dutxar-se», una dada que exemplificava la necessitat imperiosa que hi havia d'aquest servei.