Empreses i sindicats insten a aclarir l'estatus dels treballadors de la Conca

Malgrat que dimarts es va anunciar l'acord del Govern de la Generalitat de garantir als treballadors afectats pel tancament de la Conca d'Òdena que no poden desplaçar-se al seu lloc de treball la prestació per Incapacitat Laboral Temporal (ILP), el decret que aclareixi aquest punt encara no ha estat publicat. Falta la validació del Govern espanyol, i sindicats i empresaris van instar ahir a accelerar aquest tràmit, que perjudica treballadors i empreses.

El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, deia ahir en un comunicat que, a la Conca, «la situació l'estem patint amb escreix, per això demanem claredat en tots els sentits».

Per la seva banda, CCOO insisteix que «les persones treballadores i autònomes confinades han de tenir el dret a efectes de prestació que se les reconegui la situació d'Incapacitat Temporal (IT) assimilable a professional». I exigeix als governs que «aclareixin les instruccions administratives per destinar les prestacions de la Seguretat Social a les persones confinades». A més, assegurava haver rebut ahir «un nombre significatiu de trucades i consultes» sobre el criteri respecte a presentar-se al lloc de treball, del confús allargament del confinament.

Francesc Rica, responsable d'UGT a la comarca, demanava que «els treballadors de la Conca no siguin ostatges de ningú, ni del Govern central ni de la Generalitat. Hi ha coses que són fàcils de fer, com publicar el decret», deia Rica, que recorda que els treballadors estan en situació de baixa per malaltia comuna, els primers dies de la qual van a càrrec del mateix treballador, posteriorment de l'empresa i només després d'un període, a càrrec de l'Estat. En canvi, la baixa per malaltia professional corre a càrrec des del dia 1 de la Seguretat Social.