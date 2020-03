Extuben una infermera que ha estat a l'UCI

? Mentre el debat sobre si el Govern de l'Estat acceptaria o no incrementar el nivell de restriccions en el confinament d'Igualada omplia l'estira i arronsa polític, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, donava a conèixer que una infermera de l'Hospital d'Igualada amb coronavirus havia estat extubada i el seu cas millora poc a poc. Es tracta de la primera vegada que aconsegueixen extubar un pacient afectat per la Covid-19 al centre mèdic igualadí. Encara hi ha, però, un auxiliar d'infermeria que continua intubat a l'UCI de l'hospital. L'alcalde entendrit per la bona notícia, però, era el mateix que moments abans exigia amb vehemència que el departament de Salut decideixi fer 66.00 test ràpids a tota la població de la Conca d'Òdena per establir el cercle definitiu a la Covid-19. «Si la taxa de mortalitat d'aquest episodi és tan alta com diuen i el que volem és protegir tota la població, que es deixin estar de confinaments i no confinaments, i el que hauríem de fer és un test ràpid a tots els ciutadans de la Conca». Fer el text serviria per veure l'abast general del problema sanitari que té Igualada i els pobles del voltant.