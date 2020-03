Jazztel deixa una veïna de Manresa de 85 anys sense línia fixa ni telealarma

Trinidad García és una veïna del carrer de Viladordis de Manresa de 85 anys que avui ja fa quatre dies que no té telealarma perquè no li funciona la línia fixa. És clienta de Jazztel i, tot i que té mòbil, per a ella, poder disposar de la telealarma és bàsic.

La seva neboda, María del Carme García, que es preocupa per ella, explica que ha intentat parlar diverses vegades amb la compa-nyia però que li surt un contestador i no hi ha manera de poder conversar amb alguna persona per comunicar-li la situació.

No és el primer cop que aquesta veïna del carrer de Viladordis es queda sense telealarma. El gener passat, la interrupció d'una línia causada per unes obres alienes a Telefónica a la carretera del Pont de Vilomara ja va deixar diversos avis sense telealarma durant un mínim de dotze dies. García va ser una d'elles. A Manresa hi ha 1.917 persones amb telealarma.