L'exèrcit desinfecta la residència d'Olesa on han mort 12 ancians

Efectius de la Unitat Militar d'Emergència (UME) es van desplaçar ahir al matí fins a la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat per fer tasques de desinfecció al centre com a resposta a la crida feta per la mateixa residència a la Delegació del Govern central a Catalunya.

S'hi van desplaçar vuit unitats de la UME, concretament 4 camions i 4 vehicles lleugers, que van tenir el suport de la Policia Local d'Olesa als exteriors del centre.



16 morts a Olesa

En les últimes hores han mort els dos primers interns de la residència privada Sant Agustí d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Aquestes morts se sumen a les 12 que ha registrat a l'altre centre geriàtric del poble, la residència Santa Oliva. En total, doncs, són 14 avis morts a les residències i un total de 16 persones en el conjunt del municipi.

Al centre Sant Agustí, fins ara, només s'havien detectat quatre positius per coronavirus els dar-rers dies, que havien estat derivats a l'Hospital de Martorell. Pel que fa a la residència Santa Oliva, fins aquest dimecres, a banda de la dotzena de defuncions hi ha sis interns més en estat molt greu.

S'espera que la UME enllesteixi aquestes tasques entre ahir i el dia d'avui.