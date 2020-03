Els líders del G20 asseguren comprometre's a fer «tot el necessari» per combatre la crisi

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, va advertir els líders del G20, reunits ahir en una cimera virtual, que un nombre «excepcionalment elevat» de països requereix d'ajuda d'emergència de la institució de manera simultània.

Per aquest motiu, Georgieva cosa va sol·licitar a les principals economies del món «duplicar» la capacitat de la institució per oferir aquesta ajuda.

La petició de Georgieva va trobar resposta en els líders dels països del G20, que es van comprometre a «fer tot el necessari» i fer ús de tots els mitjans al seu abast per minimitzar l'impacte social i econòmic de la pandèmia. Així també a treballar per restaurar el creixement global, per al qual s'estan injectant en l'economia «més de 5 bilions de dòlars (4,5 bilions d'euros)» a través de mesures fiscals i de garanties econòmiques. Georgieva va subratllar la necessitat «primordial» de reconèixer la importància de fer costat als mercats emergents.