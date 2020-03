Manresa registra la dada més alta de morts en un sol dia, sis, i el total ja és de vint-i-tres

La Fundació Althaia de Manresa va registrar ahir el nombre més alt de morts per coronavirus en un sol dia des que es va iniciar la pandèmia: sis. Amb aquestes noves morts ja són 23 les víctimes mortals.

Pel que fa al brot d'Igualada, les 7 noves víctimes mortals d'ahir van elevar el nombre total a 50.

Els morts a Manresa són pacients que estaven ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on hi havia ingressades ahir 134 persones que havien donat positiu pel coronavirus, dos més que dimecres. En les últimes hores, Althaia va donar d'alta tres persones i ja en són nou.

Pel que fa a Igualada, Salut va confirmar ahir un total acumulat de 395 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris, i 50 persones han mort ja amb la Covid-19.



168 infectats a Martorell

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ahir hi havia 132 infectats, dels quals 73 són personal sanitari i 59, pacients ingressats amb positiu (20 dels quals de Martorell, inclòs el personal sanitari).

A aquests 132 cal sumar 16 positius ingressats al l'Hospital del Sagrat Cor i els 20 veïns de Martorell confinats a casa seva després d'haver donat positiu.

En total, 168 persones infectades, de les quals 47 són de Martorell. Ahir es va haver de lamentar tres morts més a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.



26 ingressats a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga va informar que ahir hi havia 26 pacients ingressats al centre de referència del Berguedà per coronavirus. A banda, hi havia 19 professionals sanitaris més que també havien donat positiu, però tots ells són casos lleus i, per això, es recuperen a casa, des d'on se'ls fa seguiment domiciliari. En paral·lel, aquesta setmana s'han donat 3 altes hospitalàries. Fins ara, 2 persones han mort.



Cinc positius a la Cerdanya

Als tres positius de la setmana passada se'n sumen dos més: un home de 56 anys veí de Puigcerdà i una dona de 66 anys veïna de Barcelona. Tots dos són a planta aïllats a l'Hospital de Cerdanya.

La dona de 72 anys que va donar positiu la setmana passada continua ingressada, de manera que a la comarca de la Cerdanya hi ha hagut cinc positius, dels quals tres estan ingressats a l'hospital transfronterer i dos es van traslladar a altres centres. També hi ha sis persones en observació.



1.348 positius nous a Catalunya

El departament de Salut va informar ahir que en les últimes hores s'havien confirmat 1.348 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 12.940.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 880 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.187 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 2.248 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'havien comptabilitzat fins ahir 2.384 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19, 137 de les quals en el brot d'Igualada.



4.089 morts a l'Estat

L'Estat espanyol va superar ahir les 4.000 morts per coronavirus, amb 655 noves defuncions en un dia.

L'única lectura positiva de la tragèdia és que es tracta d'una xifra que per primera vegada és inferior a la del dia anterior.

També es van registrar 8.578 positius més. Amb aquestes dades de les últimes 24 hores, Espanya ja acumula 56.188 casos confirmats de coronavirus i 4.089 persones mortes per la Covid-19.

Aquest és l'últim balanç de dades fet públic ahir al matí pel ministeri de Sanitat, que xifra en 3.679 les persones ingressades a les unitats de cures intensives (UCI), 513 més que el dia anterior. També es van donar d'alta 7.015 pacients, 1.648 més amb relació a dimecres.

La Comunitat de Madrid continuava concentrant el nombre més gran d'afectats.

La xifra total d'infectats implica un augment del 18%. Entre dimarts i dimecres, l'increment de positius confirmats va ser superior, del 20%.