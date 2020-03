El primer ministre britànic Boris Johnson, contagiat per coronavirus i amb "símptomes lleus"

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha donat positiu de coronavirus i té "símptomes lleus", segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials. El líder tory de 55 anys està aïllat a Downing Street, però assegura que continuarà liderant la resposta a la pandèmia per videoconferència. Johnson ha aprofitat per demanar a la població que segueixi les mesures restrictives imposades per frenar la propagació del virus. El seu govern va decretar dilluns el confinament de la població.