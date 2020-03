La plataforma d'aliments tornarà a funcionar de cara al 15 d'abril

La plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa reprendrà l'activitat el 15 d'abril, segons informació de sor Lucía Caram, directora de la fundació. Dilluns i dimarts de la setmana passada i d'aquesta s'ha fet el repartiment de menjar a les 1.600 famílies que en depenen, on s'hi ha afegit un paquet extra perquè els usuaris aguantin amb aquestes existències més temps de l'habitual.



120 euros per família

Segons sor Lucía, a cada família li han repartit aliments per valor de 120 euros. Actualment, la monja viu confinada a la casa de la infància del convent de Santa Clara per no conviure amb les altres monges del convent, que són bastant més grans que ella. A més a més, explica, fins que no es va fer el confinament, va estar en contacte amb moltes persones fruit de l'activitat solidària que porta a terme.