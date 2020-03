La Policia Nacional detecta 12.000 nous dominis i webs fraudulentes relacionades amb el coronavirus

La Policia Nacional ha detectat en els últims dies 12.000 dominis i pàgines web relacionades amb el coronavirus que serien "el pas previ" per cometre fraus informàtics. El director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, ha explicat que, tot i que la majoria encara no tenen contingut, algunes ja ofereixen vacunes "miraculoses" contra la covid-19. González ha assegurat que aquests dominis tenen com a objectiu obtenir les dades personals i bancàries dels usuaris així com introduir virus informàtics als ordinadors. Per això, ha demanat a la ciutadania que només compri en webs de confiança i que no obrin links ni descarreguin arxius sospitosos. La policia també ha creat una guia per evitar manipulacions de 'fake news'.

González ha explicat que la majoria s'han creat pràcticament de manera conjunta. D'altra banda, ha anunciat que en les últimes 24 hores han detingut 63 persones per incomplir el confinament i que la xifra, des que es va decretar l'estat d'alarma, ja en suma 620. També han aixecat 5.198 actes, que enfilen a 53.000 el nombre de denúncies.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil va interposar aquest dijous 5.800 denúncies, el que representa un 6% de les persones identificades pel cos i que 17 persones han estat denunciades per delictes més greus de desobediència i resistència.