El sector bagenc de la construcció demana un decret per aturar obres

El sector bagenc de la construcció viu en un dilema: treballar (amb riscos sanitaris, tot i les mesures adoptades) o parar la feina (sense empara governamental). «Estem entre l'espasa i la paret», ho resumeix Antoni Sorroche. Tots els constructors consultats reclamen un decret que els permeti tancar l'activitat fins que la crisi hagi amainat. Però de moment només s'ha exigit parar en el cas de l'obra pública.

Ahir, el Gremi de la Construcció a Catalunya va insistir al Govern espanyol en el cessament de l'activitat productiva a les obres i l'arribada dels instruments econòmics necessaris perquè les empreses puguin fer front a la paralització del sector. Resulta «quasi impossible complir i garantir les mesures de seguretat i protecció que s'han introduït», diu el gremi. «És una utopia», diu l'associació empresarial, que reclama parar perquè la seva no és «una activitat productiva essencial».

Jordi Tragant, de Constructora d'Aro, té la seva meitat d'obres en curs en marxa (privades, com a la casa Batlló), i les que són encàrrec de l'administració (per a l'Ajuntament de Barcelona, infraestructures de la Generalitat i l'Ajuntament de Vic), aturades. Preveu un ERTO per a 25 de les 46 persones en plantilla. «Demanem un decret per emparar-nos. Així podríem presentar expedients per força major, i no haver de fer front a les despeses de la Seguretat Social. Com els hotels», diu Tragant. «Obeiré el que se'm digui, però sé que he de pagar els sous a final de mes i hi puc fer front amb les factures que emeto». Tragant experimenta el pitjor del cop econòmic en la gestió de residències d'estudiants, negoci en el qual opera amb la marca Unihabit, que en gestiona cinc. Els estudiants n'estan marxant. «Crec que ens tornaran molts rebuts, però nosaltres hem de continuar pagant les hipoteques i no espero que tornin fins al setembre», diu Tragant.

Antoni Sorroche, responsable de Grup Sorroche, té l'empresa aturada. Treballava en tres projectes d'obra pública a Sant Fruitós, «alguns de lliurament immediat», que s'han hagut de paralitzar. «Nosaltres ja vam parar l'activitat pel confinament, però avui per al sector les mesures són confuses. L'ideal seria paralitzar la construcció», diu Sorroche, que presentarà un ERTO per a les 14 persones en plantilla.

«El primer és la salut, ara mateix», diu Fèlix Salido, de Construccions Salido-Carrió. «Vam parar el dia 16 per responsabilitat amb el personal», afirma Salido, que insisteix en les dificultats de mantenir la seguretat per eludir la Covid-19 al sector, «sobretot en espais tancats». La constructora estava fent la reforma d'un supermercat Lidl a Òdena. «El dia 13 ja no hi vam anar», diu Salido, que presentarà un ERTO per a la seixantena de treballadors dels diversos negocis del seu grup «per causes econòmiques», perquè la manca de cobertura legal no li permet presentar-lo com al conjunt del sector, per força major, fet que el situaria sota el paraigua de les mesures econòmiques i laborals excepcionals del Govern central amb motiu de l'estat d'alarma. Salido tenia en l'actualitat set obres en marxa. «No passa res perquè s'acabin alguns dies més tard», afirma.

Grup Mas manté l'activitat al 50%. «On es pot es treballa», diu Jordi Mas, el seu responsable, que diu que l'empresa tenia obertes cinc obres, una de les quals la de Fàbrica Nova de Manresa, on, diu, «no hi ha risc per als treballadors, perquè estan suficientment separats uns dels altres». Amb 60 persones en plantilla, de moment, no preveu presentar un ERTO, ja que ha pogut reubicar personal entre obres. Un inconvenient afegit en aquest moment per al sector, diu Mas, són les queixes, que «ens arriben indirectament. A la gent li costa entendre que continuem treballant mentre molts s'han de quedar a casa». Per tot plegat, Mas demana «un decret que ens permeti aturar la feina».

Un cas particular és el d'Obrallar, especialitzat en les reformes per a particulars. Josep Alias, el seu responsable i alhora president del Gremi de Constructors del Bages, destaca el neguit en què està immers el sector, especialment en l'obra menor, en interiors, «on és difícil mantenir la distància de seguretat». Obrallar va aturar l'activitat a l'inici de l'estat d'alarma. «Trobo molt malament que al sector se'ns permeti continuar treballant. Tothom hauria d'estar a casa, però no s'atura segurament per un motiu econòmic, perquè som la tercera part del PIB de l'Estat. El Govern està valorant més la qüestió econòmica que la salut», diu Alias. Obrallar ha hagut de deixar obres a mitges en domicilis, com reformes de cuines. «Els clients per sort s'han pogut organitzar», diu Alias, que conclou que «tot plegat suposarà un cop econòmic brutal per al sector».