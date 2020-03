La Xina tancarà a partir de demà totes les seves fronteres als estrangers

El Govern de la Xina va anunciar ahir que suspendrà a partir de demà dissabte l'entrada al país d'estrangers, encara que comptin amb visats o permisos de residència, a causa de la pandèmia de coronavirus. «L'entrada amb visats diplomàtics, de serveis o cortesia no es veurà afectada», va dir el ministeri d'Exteriors xinès en un comunicat, en el qual va afegir que la mesura és «temporal».



Mesura «forçada»

Des de Pequín es va explicar que el Govern «s'ha vist forçat» a adoptar la mesura «davant la situació del brot» i les pràctiques en altres països. «La Xina estarà en contacte pròxim amb totes les parts i gestionarà de forma adequada els intercanvis amb la resta del món sota aquestes circumstàncies especials», detallava el comunicat. Finalment, el ministeri d'Exteriors xinès va assegurar que «les mesures esmentades seran calibrades de manera continuada en funció del desenvolupament de la situació».

Les autoritats del gegant asiàtic van assegurar ahir que dimecres no es van registrar cap cas de transmissió local al país (inclosa la ciutat de Wuhan, epicentre del brot), mentre que van confirmar 67 casos importats.

De la mateixa manera, el Govern xinès va afegir que dimecres es van confirmar sis morts a causa de la Covid-19, totes elles a la província de Hubei, que té com a capital Wuhan. Fins ara, la Xina ha confirmat 3.287 morts pel coronavirus i un total de 81.285 casos. De tots aquests, més de 74.000 han estat donats d'alta, segons recollia ahir l'agència xinesa de notícies Xinhua.



Xi Jinping demana «cooperació»

Aprofitant la reunió telemàtica dels líders dels països del G20, el president de la Xina, Xi Jinping, va instar ahir a impulsar una «major cooperació internacional en tots els fronts» per combatre la pandèmia de coronavirus, que ha deixat ja més de 22.000 morts a tot el món.

Xi Jinping va demanar «unitat i solidaritat» i va transmetre tres missatges fonamentals: reforçar la col·laboració internacional per frenar el virus, impulsar l'economia i deixar de costat «accions hostils com les que els Estats Units duu a terme contra la Xina».

Així mateix, el president del gegant asiàtic va sol·licitar que es duguin a terme recerques de manera conjunta per trobar fàrmacs i vacunes contra la Covid-19, per a la qual no hi ha cura ara mateix. «En els moments més difícils per a la Xina, molts membres de la comunitat internacional van donar un suport sincer al país. Ho recordarem i ho valorarem per sempre», va asseverar Xi Jinping, segons la premsa xinesa.

En aquest sentit, va recalcar la importància d'«aconseguir més sinergia perquè la humanitat pugui guanyar la batalla contra aquesta malaltia», segons informacions del diari local South China Morning Post.