Althaia ingressa al Centre Hospitalari pacients afectats pel coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa ha ingressat a l'edifici del Centre Hospitalari una quarantena de persones, la majoria amb coronavirus. Es tracta de pacients amb un perfil geriàtric. Fins ara Althaia tenia al Centre Hospitalari una unitat de convalescència i de llarga estada amb 54 llits. La majoria d'aquests pacients han rebut l'alta o bé han estat traslladats a altres centres sanitaris i assistencials, com l'Hospital de Sant Andreu. D'aquesta forma s'han alliberat llits per poder ingressar-hi les persones amb la Covid-19 que estan en situació d'aïllament. També s'ha tret pressió assistencial a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que centralitza la majoria de casos de coronavirus. Ahir hi havia ingressades a l'hospital manresà 152 persones a causa del virus.

Així doncs el Centre Hospitalari es converteix en un espai més del qual en fa ús la Fundació Althaia per fer front a l'emergència sanitària que suposa la pandèmia, igual que ha fet amb la Clínica de Sant Josep. En aquest últim cas, però, els pacients que hi ha no tenen coronavirus, sinó altres patologies. Igualment, però, han permès alliberar llits i espai a Sant Joan de Déu i també optimitzar recursos humans, segons Althaia.

El trasllat de malalts al Centre Hospitalari s'ha dut a terme els últims dies. Es tracta d'un edifici propietat de la Fundació Althaia que té la majoria de les seves instal·lacions tancades des que es va posar en marxa la fusió sanitària entre els hospitals que hi havia a Manresa i que va acabar concentrant la major part de l'atenció hospitalària a Sant Joan de Déu de Manresa. Els últims anys s'ha anat buidant d'activitat. Ho va fer d'una forma més accelerada a partir de l'ampliació de l'actual Hospital de Sant Joan de Déu.

Actualment té 54 llits de l'esmentada unitat de convalescència i llarga estada, i encara s'hi fan algunes consultes, com la de l'especialitat d'otorrino. També hi ha despatxos i locals per a associacions de malalts. La resta d'activitat mèdica es va traslladar gradualment a l'actual Sant Joan de Déu. Per la seva dimensió es podria ampliar la capacitat per atendre malalts. En aquest cas, però, s'haurien d'equipar les habitacions, cosa que no és tan sols una qüestió de llits, segons ha informat Althaia.



Malalts també a Sant Josep

La setmana passada la Fundació Althaia de Manresa també va optar per traslladar pacients, en aquest cas no del coronavirus sinó d'altres afeccions, a la Clínica de Sant Josep, on la fundació sanitària presta atenció privada i a mútues. Més d'una cinquantena de persones hi romanen ingressades amb el mateix objectiu d'alliberar espais a Sant Joan de Déu per atendre els afectats per la Covid-19, i també per optimitzar els recursos humans. En aquest cas, dels pacients se'n fa càrrec un col·lectiu de metges que ja s'havia jubilat de la sanitat pública però que continuaven prestant els seus serveis a l'atenció privada.



Un edifici del 1971

El Centre Hospitalari de Manresa es va començar a construir el 1968. Va ser una iniciativa del traumatòleg manresà Joan Tuneu, que va tenir la complicitat i la participació de Mútua Manresana i Caixa Manresa. No va entrar en funcionament fins a l'abril del 1971. Es va especialitzar en traumatologia, cirurgia ortopèdica, rehabilitació i prevenció d'accidents. Havia arribat a tenir 300 llits.

Des de la fusió, el futur de l'edifici del Centre Hospitalari ha passat per diversos estadis. S'ha parlat que Althaia el podria acabar venent, hi ha hagut peticions formals perquè s'estudiés la viabilitat de reconvertir-lo en una residència d'avis i, fins i tot, s'ha valorat que fos una extensió de la Fundació Universitària del Bages i del Campus Manresa de la UVic-UCC.