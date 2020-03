Berga treballa perquè tots els actes que envolten la Patum també se celebrin

L'Ajuntament de Berga treballa perquè, al marge dels cinc dies de Patum, també se celebrin els tradicionals Quatre Fuets, el Concert de Patum Memorial Ricard Quadra i la resta d'actes que envolen la festa berguedana. També es preveu que el tabaler surti pels carrers de Berga per anunciar que hi ha Patum un cop els regidors del consistori ho aprovin en el ple municipal. Això sí, aquest any no se seguirà el calendari habitual i, per tant, no tindrà lloc els dies de Corpus.

El govern municipal va decidir dijous ajornar la Patum davant la crisi del coronavirus amb la mirada posada al setembre. «La intenció és que se celebri amb la màxima normalitat possible i, per tant, hem de veure com programem tots aquests actes previs que envolten la Patum», explica la regidora responsable de la festa, Roser Valverde.

Per tant, encara no se sap si diumenge 24 de maig, el dia que oficialment els membres de la corporació municipal s'han de reunir per decidir si hi ha Patum, se celebrarà. No és una sessió plenària qualsevol, sinó que és especial per a la ciutat perquè dona el tret de sortida al cicle patumaire i el mateix dia, com marca la tradició, ha de sortir el tabaler pels carres de Berga.

«En aquest moment, la planificació que podem fer és zero, i estem treballant per tancar un calendari en les properes setmanes», explica a aquest diari la regidora, i afegeix que si el ple de l'Ascensió no té lloc el dia 24 de maig, ja es programarà per a més endavant.

Tot i que sona amb força en els cercles patumaires que la sessió plenària es convocarà pel dia oficial, caldrà veure com evoluciona la crisi del coronavirus, i per aquest motiu la responsable de l'Ajuntament diu que «s'haurà d'estar pendent del que passi». Malgrat s'estigui treballant per celebrar la Patum al setembre, en aquest moment, de fet, els responsables de l'Ajuntament tampoc no descarten que, finalment, s'hagi de suspendre del tot.

«Hi ha actes que envolten la Patum que no sabem a data d'avui si les podrem mantenir el dia que ja estava fixat, com el Concert de Patum, o també ho haurem d'ajornar. Però sí que procurarem que el format de la festa s'alteri el mínim possible», afegeix. Els responsables de l'organització mantenen contactes amb totes les persones implicades per tornar a programar el calendari patumaire d'aquest any, sempre tenint present que el més important és garantir la seguretat dels ciutadans.

L'Ajuntament de Berga també resta en espera de saber quines són les indicacions i recomanacions dels departaments de Salut i Cultura de la Generalitat de Catalunya per poder determinar la celebració o no de la Patum d'enguany. El govern municipal també deixa clar que la Patum és una festa transversal que comporta una organització complexa i que requereix mesos de preparació. Malgrat que es treballa per elaborar un calendari nou, avisen que no es pot descartar la possibilitat que es pugui suspendre definitivament la festa berguedana per motius sanitaris.

Patumaires, comprensius

Els caps de colla de les comparses es mostren comprensius amb la decisió d'ajornar la Patum i entenen que el més important és superar la crisi sanitària i garantir la seguretat de la ciutadania. Lamenten que la Patum no es pugui celebrar per Corpus, com és tradicional, però donen suport a la decisió presa per l'Ajuntament de Berga davant la delicada situació que viu el país i el món sencer. Tot i que alguns caps de colla tenien l'esperança que, en celebrar-se aquest any entre el 10 i el 14 de juny, encara hi hauria temps de fer la Patum per Corpus, la trucada que els va fer la regidora va confirmar el que alguns temien.

En tot cas, es tracta d'una situació excepcional, perquè la darrera vegada que es va suspendre la Patum sencera va ser els anys 1937 i 1938, en plena guerra civil. De fet, només s'ha suspès la totalitat de la Patum, al llarg de la seva història, per conflictes bèl·lics, i el 1735 per una epidèmia que va provocar una alta mortalitat a la ciutat. Aquest any, l'Ajuntament treballa perquè, al final, no hi hagi una suspensió total, sinó un ajornament.