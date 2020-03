La Generalitat contractarà 70 professionals per reforçar les residències de gent gran

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha iniciat un procés de contractació de 70 professionals de manera "immediata" per pal·liar la manca de personal a les residències de gent gran. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha recordat que aquestes persones se sumaran a les 83 contractades com a "reforç" per a 22 residències. Entre aquest cap de setmana i principis de la setmana que ve, la conselleria reubicarà 160 persones amb simptomatologia de les residències a tres hotels de Barcelona, on rebran suport dels centres d'atenció primària de referència. L'objectiu és garantir el correcte aïllament d'aquestes persones, tant per millorar l'atenció sanitària com per evitar el possible contagi amb la resta dels residents.