El Govern estudia pagar un subsidi directe a 10.000 treballadors de la Conca d'Òdena

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha anunciat que el Govern es planteja pagar un "subsidi directe" als 10.000 treballadors de la Conca d'Òdena atrapats pel confinament. En una entrevista al 'Via Lliure' de RAC1 aquest dissabte al matí, la consellera ha reconegut que no estan protegits laboralment i que estan "vivint moments d'angoixa" perquè "no tenen ingressos i venen pagaments". "No és culpa seva que no puguin anar a treballar", ha subratllat. Davant la inacció del ministeri de la Seguretat Social, Chacón ha considerat que "aquesta gent no pot quedar desemparada del sistema" i que la Generalitat hi haurà de "donar resposta".

Àngels Chacón ha considerat que "és d'agrair amb un gràcies enorme" que moltes empreses hagin decidit utilitzar les seves fàbriques per produir material sanitari i ha destacat que "hi ha solidaritat, iniciativa i compromís de país". La consellera d'Empresa ha explicat que ho estant "canalitzant a través d'Acció, l'agència del departament que dona competitivitat al teixit productiu català".

Chacón ha considerat que el govern espanyol ha "d'espavilar" perquè s'està adormint amb les petites i mitjanes empreses perquè els han tallat els ingressos per manca de la cadena de subministrament o pel tancament de comerços. Segons la consellera, cal "injectar liquiditat" per les PIMES, que en molts casos "amb 20.000 o 10.000 euros en tenen prou", a més "cal suprimir les despeses de la Seguretat Social i els tributs". "O aturem l'hemorràgia que són els tributs i els injectem sang que és la liquiditat" o hi haurà molta més gent a l'atur, ha advertit tot recordant que "la gent a l'atur ja duplica la d'abans de la crisi del coronavirus".

La consellera ha explicat que no li agrada la dicotomia economia/salut però ha afirmat que "primer va la salut, sens dubte" però que cal "mantenir encara que sigui a mínims la indústria". A més ha destacat que cal "una cobertura legal si hi ha suspensió d'activitat".