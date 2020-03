L'Hospital Sant Bernabé de Berga fa una crida per trobar personal sanitari

L'Hospital Sant Bernabé de Berga, centre de referència al Berguedà, ha fet una crida per trobar personal sanitari davant l'auge de positius de coronavirus. Les darreres xifres del centre, d'ahir, informen que tenen 40 pacients ingressats i hi ha 27 professionals sanitaris, també contagiats, recuperant-se a casa. Fins ara, tres persones han mort per culpa de la Covid-19 a la comarca del Berguedà. L'hospital ha habilitat la segona planta per atendre els casos de coronavirus i aquells que en són sospitosos i estan pendents de proves.

D'altra banda, la residència d'avis Salarich-Caderer de Bagà ha obert una borsa de treball per a la contractació de personal auxiliar que pugui incorporar-se de forma immediata en cas de necessitar cobrir possibles baixes que hi poguessin haver en aquest geriàtric de la comarca del Berguedà durant el període de confinament i davant la situació que hi pugui haver posteriorment. Ofereixen contracte temporal de 35 a 40 hores setmanals.

Els responsables de la residència de Bagà diuen que, per tal de garantir la incorporació del personal necessari per cobrir en tot moment les necessitats d'atenció dels usuaris del geriàtric, no serà un requisit disposar de la formació específica de gerocultor. Els responsables de la residència demanen que les persones que estiguin disposades a anar-hi a treballar de forma urgent, ho comuniquin a través del correu electrònic anna@salarichcalderer.com i hi indiquin la seva disponibilitat, el contacte i el currículum.