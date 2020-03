A Manresa s'han posat 181 multes a gent que s'ha saltat el confinament

La Policia Local de Manresa ha interposat 181 multes per saltar-se el confinament, segons han informat fonts de l'Ajuntament de la ciutat. Les denúncies s'imposen des del 13 de març passat, quan es va decretar l'estat d'alarma. Les sancions poden anar dels 600 als 30.000 euros.

En tots els casos s'ha sancionat persones, ja siguin vianants o conductors, que eren al carrer sense un motiu justificat, com per exemple anar a comprar, a la farmàcia, a un centre assistencial o tenir a càrrec persones dependents o vulnerables, a més a més de casos de força major. Els últims dies la Policia Local ha fet controls a diversos punts de la ciutat.

Entre les persones denunciades hi ha el cas d'un jove de 27 anys i amb domicili a la ciutat que va ser identificat quan passejava amb altres persones pel carrer Nou de Manresa dimarts passat pels volts de la mitjanit. No van poder justificar per què en aquella hora eren al carrer sense respectar el confinament. El sistema informàtic policial va alertar que a un d'ells li constava un requeriment de detenció d'un jutjat de violència sobre la dona de Sabadell, motiu pel qual va ser detingut.