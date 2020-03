La Policia Local de Manresa té 8 agents de baixa a causa de la pandèmia

Vuit agents de la Policia Local de Manresa estan de baixa com a conseqüència de la crisi del coronavirus. D'aquests, cinc agents han quedat confinats, tot i que de moment cap no ha donat positiu a la prova. Dels cinc, n'hi ha dos que estan seguint les instruccions de les autoritats sanitàries per haver estat en contacte amb persones que tenien el virus i tres que presenten símptomes.

Fonts de l'Ajuntament de Manresa han assegurat que cap dels agents que tenen símptomes de la malaltia no estan greus i que, fins que no es confirmi el diagnòstic, s'ha pres la decisió d'aconsellar el seu confinament, tal com marquen les directrius de Salut en aquests casos.



Agents d'Igualada

Hi ha més baixes al cos policial de la capital del Bages a conseqüència de la pandèmia. Tres dels agents no hi poden anar a treballar perquè viuen a Igualada, ciutat confinada de la qual ningú no pot entrar ni tampoc sortir. El confinament de la Cona d'Òdena ja ha complert 17 dies. Es va aconsellar arran del brot de coronavirus que hi ha hagut a la capital de l'Anoia i les poblacions de l'entorn, i que han causat desenes de persones infectades. A més a més, mentre que la mitjana al país la mortalitat a causa del coronavirus se situa als 6,9 morts per cada 100.000 habitants, a la Conca d'Òdena la xifra s'enfila fins als 63,1, nou vegades més.

Fonts de la Policia Local de Manresa han destacat, però, que de moment no hi ha hagut cap positiu de Covid-19 en la plantilla.