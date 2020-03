Puigcerdà dona material sanitari per a l'hospital, l'Àrea Bàsica i la residència

L'Ajuntament de Puigcerdà ha entregat a la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona l'Àrea Bàsica de Salut i la residència sociosanitària, i a l'Hospital de Cerda-nya un contingent de material sanitari procedent de fons propis i de donacions que ha vehiculat d'institucions i particulars de la vall. Segons ha explicat el mateix consistori, el material procedeix tant del mateix Ajuntament de Puigcerdà, que l'ha adquirit a través dels seus canals de compra, com de donacions de l'empresa Sorea, del cicle formatiu sociosanitari de l'institut Pere Borrell, i d'empreses, industrials, comerços, dentistes o veterinaris de Puigcerdà i la Cerdanya, entre d'altres. La donació inclou mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, ulleres, bates i equips de protecció. També hi ha un paquet de màscares de protecció fetes amb impressores 3D per part de joves de la Cerda-nya. L'Ajuntament preveu continuar fent i aglutinant donacions