La residència de Capellades atura les defuncions en 13 morts

El nombre de víctimes mortals per coronavirus a la residència de Capellades es manté en 13. A banda, hi ha 11 avis aïllats en espera dels resultats. En els últims dies també han mort cinc residents més, però tots ells han donat negatiu a la prova de la Covid-19 i es confirma que han mort per causes naturals. Aquestes dades són una treva i una esperança per recuperar la normalitat d'un centre que ha viscut amb molta tensió el brot de coronavirus.

Aquest brot va obligar el centre, gestionat per la Fundació Guasch, a extremar les precaucions. A més, davant la impossibilitat de rebre visites, s'ha iniciat comunicació per videoconferència entre usuaris i familiars. La residència de Capellades es troba fora de la zona de confinament, però a molt poca distància dels quatre municipis aïllats. Des del centre, a més, recorden que, abans de la crisi, el centre de referència era l'Hospital d'Igualada.

Avui,11 persones segueixen aïllades a la residència, sota la supervisió del CAP, que en fa un control continu de les afectacions, i el servei d'infermeria del centre. Aquestes dades obliguen el centre a extremar les precaucions. La Fundació agraeix les mesures sociosanitàries preses per les autoritats sanitàries per ajudar amb material de prevenció, entre d'altres, i un reforç de personal.