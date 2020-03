La residència de Sant Joan, confinada per dues morts i tres positius de Covid-19

En les últimes hores han mort dues persones per coronavirus a la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada, però l'abast del brot és difícil de delimitar i podria ser més ampli. Ahir divendres hi va haver una nova mort d'un resident, que tenia simptomatologia pròpia d'haver-se infectat de la Covid-19, però que no se sap si havia contret la malaltia perquè no se li havia fet cap test. En els darrers dies també hi ha hagut una quarta mort.

Hi ha 3 residents més que se sap que tenen el coronavirus i una desena que mantenen febrícula en els darrers dies, i que la regidora de Benestar Social de Sant Joan, Paqui García (PSC), creu que també podrien ser positius. «Avisem els metges perquè els facin el test, però no venen», s'ha lamentat. L'Ajuntament, titular de la instal·lació, ha fet confinar els avis per evitar propagar el brot.

L'afectació no està circumscrita als residents, sinó que també hi ha personal que o bé està infectat o forma part dels cercles propers a persones infectades i, per tant, han de romandre en aïllament. Això ha provocat un alt nombre de baixes laborals, una xifra que, segons les fonts, varia entre les 18 i les 26 treballadores. En tot cas, un volum de baixes que crea molts problemes en la gestió diària de la residència, que és de titularitat municipal.



Aïllament dels contaminats

A la residència hi ha capacitat per a 52 residents i hi treballen 50 persones. Actualment hi ha 45 avis ingressats. En els darrers dies s'ha tancat el servei de menjador als externs i el centre de dia. La regidora Garcia també ha explicat que s'han pres mesures per tenir els residents aïllats en espais diferenciats per evitar la contaminació.

El sindicat CCOO veu amb molta preocupació la residència Atzavara, de titularitat municipal. Joan Carles Delgado, representant de Sanitat del sindicat a la Catalunya Central, ha explicat que «hi ha hagut una evident manca de planificació i de prevenció, però ara no és el moment de fer retrets, ara ens correspon bus- car-hi solucions». Delgado s'ha lamentat de «la manca de protocols, d'informació cap als treballadors i de formació en com actuar davant la pandèmia», i ho ha fet saber, també, a la regidora García.

El representant de Sanitat de CCOO adverteix que podríem estar davant d'un cas més gran del que ens indiquen les xifres de confirmació de residents amb coronavirus. Les xifres són que, des del dia 12 de març passat, quan es decreta l'inici de les mesures per la propagació del coronavirus, han mort 8 residents. Admet que algunes d'aquestes defuncions podrien tenir causes diferents a la del coronavirus, però, en tot cas, «són molt superiors a la mitjana habitual de defuncions».

Paqui García s'ha mostrat molt preocupada pels problemes de personal, tot i que una bona part ha pogut trobar relleu, i per la manca de material adequat. A través d'una acció de voluntaris de Sant Joan han pogut tenir mascaretes de roba, però no de les de més protecció que utilitza el personal sanitari, i també està en contacte amb una fàbrica de Manresa per comprar-ne més.

Mascaretes que la mateixa regidora va portar a la residència, però «ens falta material de protecció». Assegura que han fet gestions amb proveïdors i no els en serveixen, i que han exposat la situació a les administracions superiors i, de moment, el material ha arribat amb comptagotes.

«Estem molt preocupats» per la manca de personal, i especialment a infermeria, on de tres persones s'ha passat a una en plena crisi. «Ha coincidit , segons ha explicat Garcia, que una de les infermeres està de baixa per temes no relacionats amb el brot i que una altra estava embarassada i el ginecòleg li ha dit que no podia estar en contacte amb gent infectada». Ara, per a dilluns s'espera la incorporació d'una infermera i d'una estudiant que ha acabat infermeria i que només estava pendent de presentar el projecte final.

Entre el personal també hi podria haver casos de positiu per coronavirus. El sindicalista Delgado creu que hi podria haver algun cas més, que una de les treballadores té la paella amb infecció i que durant uns dies hi ha pogut haver contacte creuat, perquè hi ha hagut personal que tant ha treballat amb persones infectades o suposades infectades com amb les que no ho estaven. Delgado ha demanat extremar les mesures de protecció tant per als residents com per als treballadors.