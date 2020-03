Torra celebra el confinament total i exigeix a Sánchez mesures socials i econòmiques "a l'alçada de la crisi"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat l'anunci de confinament total decretat pel president del govern espanyol, una "bona notícia", al seu entendre, en el combat contra la pandèmia. En una declaració institucional aquest dissabte al vespre des de la Casa dels Canonges, el cap de l'executiu ha exigit mesures socials i econòmiques a "l'alçada de la crisi" i demana "no posar límits" al suport als treballadors, autònoms i empreses amb l'objectiu que ningú quedi "fora de joc". Torra ha assegurat que els propers dies exigiran el "millor" de cadascú i s'ha mostrat convençut de la resposta de Catalunya, un país "fet amb esforç, solidaritat, a contracorrent i contra pronòstic".

Poques hores abans de la conferència de presidents autonòmics, prevista per a aquest diumenge, Torra ha avançat que hi demanarà "detalls" sobre les mesures que acompanyaran la paralització dels serveis no essencials que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte. El president ha insistit que els treballadors, els autònoms i les empreses necessiten "tot el suport". "No es pot escatimar ni una engruna de suport", ha remarcat.

En la compareixença, el president ha explicat que cal entrar "en una nova fase" on es lluiti "pel contagi zero" i per fer "tests massius" a tota la població. A més, ha assegurat que "totes" les institucions i els agents econòmics i socials tindran el Govern "al costat" per aplicar les mesures "més necessàries" contra el coronavirus.