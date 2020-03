Tots els treballadors d'activitats econòmiques no essencials s'han de quedar a casa a partir de dilluns

"Els anuncio que el Govern aprovarà demà en un Consell de Ministres extraordinari una mesura excepcional: tots els treballadors d'activitats no essencials hauran de quedar-se a casa en les pròximes dues setmanes". Ho ha dit el president del govern, Pedro Sánchez en una compareixença a la Moncloa.

Permís retribuït amb obligació de recuperar les hores

La mesura, aplicable a partir de dilluns i fins el proper 9 d'abril, anirà acompanyada d'un "permís retribuït recuperable". Segons ha explicat Sánchez, un cop superada la crisi, els treballadors hauran de recuperar les hores progressivament. Ha recordat també que el període inclou la Setmana Santa, que la mesura l'avalen els experts i que permetrà reduir "encara més" la mobilitat.

L'enduriment del confinament busca reduir el nombre de contagis per coronavirus i, per tant, a ajudar a el sistema sanitari perquè no col·lapsi.

El president de Govern també ha apel·lat en la seva intervenció a la UE perquè accedeixi a implementar mesures econòmiques per rescatar els països més afectats per la pandèmia.