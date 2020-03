Unió de Pagesos alerta de danys per fred als cultius de l'Anoia i el Solsonès

Unió de Pagesos ha alertat que les gelades i la calamarsa que la matinada passada van afectar moltes comarques catalanes poden haver causat danys a diversos cultius de diferents punts del país. A les comarques de la Catalunya Central, com el Solsonès i l'Anoia, l'afectació més important podria ser per a la colza, els pèsols i l'alfals, i als Hostalets de Pierola, per a la vinya. En algunes poblacions de les Garrigues les temperatures van baixar fins als quatre graus sota zero.