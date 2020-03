El 33 % de les pimes i autònoms del Berguedà han hagut de tancar

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha fet públic que el 33 % de les pimes i autònoms de la comarca s'han vist obligats a tancar totalment el seu negoci perquè l'activitat s'ha reduït al cent per cent. D'altra banda, el 74 % està vivint una baixada molt considerable de la seva activitat. A més, el 25 % estan tramitant, o tenen previst fer-ho, un expedient de regulació temporal d'ocupació. Per aquest motiu, l'entitat reclama als governs espanyol i català que implementin mesures econòmiques per fer front a l'impacte que està causant la crisi del coronavirus.