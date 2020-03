Afers Socials confirma que hi ha 487 casos de coronavirus en residències catalanes de gent gran

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha confirmat que hi ha 487 persones que viuen en residències de gent gran que tenen coronavirus. Segons el departament, tots els casos diagnosticats estan aïllats i en tractament, seguint els protocols marcats per Salut. A més, també han informat que hi ha 119 residències amb persones que tenen la covid-19. El passat dilluns 23 el departament va confirmar que hi havia 212 casos confirmats i 70 residències afectades. A Catalunya hi ha 1.073 residències de gent gran –públiques i privades- i un total de 64.093 persones que hi viuen.