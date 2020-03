Arriben els 90 llits per convertir les Comes en un hospital de campanya

Els protagonistes a la pista del pavelló esportiu de les Comes no eren els jugadors de l'equip d'hoquei, sinó els 90 llits que hi van arribar i que han de convertir l'equipament esportiu en un hospital de campanya. El personal que hi havia treballat ahir van portar a terme tasques de desinfecció dels matalassos i de les instal·lacions.

El material va arribar procedent de l'Hospital de Bellvitge i Marc Castells va agrair a Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, per coordinar-ne el trasllat. Un cop més, Castells va remarcar que esperen «no haver d'usar aquest equipament, però com a consistori tenim la responsabilitat de tenir-lo a punt, per si fes falta poder atendre amb dignitat i eficiència la ciutadania».

Es tracta de llits reciclats d'hotels de la ciutat de Barcelona i que han de servir per atendre «d'una forma més còmoda totes les persones afectades». El personal hi està treballant per tenir-ho tot a punt en tres dies. Si s'hi arriben a derivar pacients, seran els lleus, i per aquest motiu l'alcalde va deixar clar que «els casos més greus han de ser tractats a l'Hospital d'Igualada i als Centres d'Atenció Primària». Tot i que esperen no haver d'utilitzar l'hospital de campanya, Castells va remarcar que es tracta d'un dispositiu més, per si la situació en requerís l'ús, i pensant en l'important increment d'infectats que s'espera de cara a la setmana que ve. «Igualada ho posa a punt perquè els responsables de l'hospital ho utilitzin com creguin convenient», va afirmar.

L'alcalde d'Igualada, en la compareixença, també va explicar que es va reunir amb els especialistes responsables de la reorganització de l'Atenció Primària d'Igualada per atendre la població. En aquest sentit, Marc Castells va afirmar que «la ciutadania de la zona confinada, pel que fa a l'atenció sanitària, està en les millors mans possibles».