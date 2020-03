Bargalló diu que l'avaluació s'haurà d'ajustar al context

De moment, no se sap quan podran tornar a reprendre les classes ni en quines condicions, però els docents hauran de tenir en compte les limitacions que ha comportat el confinament pel coronavirus a l'hora d'avaluar els alumnes, i no es podrà fer una avaluació «universal», per bé que també es descarta un aprovat general. Així ho ha constatat aquesta setmana el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló.

La conselleria considera que la segona avaluació va acabar el 12 de març i que la tercera començarà «a partir de Setmana Santa», quan els centres rebran noves indicacions sobre com continuar el curs telemàticament després d'una segona reunió de la Conferència Sectorial d'Educació estatal. Per a Bargalló, ara la prioritat és trobar la manera d'arribar telemàticament a tot l'alumnat, i per això es recullen mòbils en desús per a les famílies que no en tenen.

L'avaluació final serà «diferent» perquè «no es pot exigir el mateix», diu Bargalló, i insisteix que «no és previsible» poder tornar a les aules després de Setmana Santa, i per això la Generalitat treballa en la manera de poder continuar el curs telemàticament. El que s'hagi pogut fer entre aquests dos terminis no serà avaluable.

Per part del departament no hi ha cap voluntat d'allargar el curs fins al juliol, també perquè un dels objectius és poder mantenir l'inici del proper al setembre. Però la tornada a les aules «no serà normal», i per això es treballa amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics per com es farà aquest retorn.