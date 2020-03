Buch, sobre el confinament anunciat per Sánchez: "A traç gruixut, és el que ja va explicar Torra"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, en la roda de premsa per informar de l'evolució de la pandèmia de coronavirus

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha celebrat la mesura del govern espanyol que pretén paralitzar totes els activitats econòmiques no essencials i ha assegurat que "a traç gruixut és el que va explicar (el president de la Generalitat) Quim Torra". En una entrevista al 'FAQs', Buch ha remarcat, però, que caldrà veure les mesures que recollirà el decret que acabi aprovant el Consell de Ministres extraordinari de diumenge. El conseller ha avisat que "s'ha d'anar a màxims" perquè les mesures que es prenen són efectives al cap de 14 dies i, per tant, "es va amb 14 dies de retard". "Els experts i els metges ens diuen que anem a màxims", ha dit Buch, que ha recordat que el Govern ja havia reclamat el confinament total en diverses ocasions.

Buch, a més, ha insistit que no es tracta "d'una baralla política ni una disputa" perquè "no va de partits". El conseller ha tornat a lamentar que s'hagi "subordinat" tot el sistema català de salut a l'estatal. "Qui coneix millor la sanitat pública d'aquest país, els que són aquí o els que són a 600 km?", ha preguntat, i ha afegit que s'ha posat "una camisa de força" a la sanitat catalana".

Brot d'Igualada



En relació al brot d'Igualada, Buch ha recordat que el confinament total no hi estava aplicat, sinó que només n'hi ha un de perimetral que no permet ni entrar ni sortir de la Conca d'Òdena. E aquest sentit, el conseller ha explicat que, en funció de les mesures que aprovi el Consell de Ministres, es podria endurir el confinament, encara que ha remarcat que caldrà veure la totalitat del decret.