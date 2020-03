El callussenc Xavier Bargués es confina en el creuer de luxe on treballa com a músic

De camí cap a San Diego a bord del vaixell de luxe Celebrity Eclipse, el callussenc Xevi Bargués viu un dels viatges més estranys. Acostumat a solcar mars i oceans arreu del món com a músic d'orquestra en creuers, aquests dies viu la crisi del coronavirus en alta mar. «Aquí estem en una bombolla, ningú no sap què ens trobarem fora», va explicar el polifacètic instrumentista bagenc l'endemà de creuar la línia de l'Equador.

L'Eclipse és un dels vaixells almirall de la companyia Celebrity Cruises. Dies enrere, l'embarcació va sortir de l'Argentina per fer un viatge de plaer cap al sud del continent americà i acabar a Xile. Un cop allí, però, les autoritats del país andí no van deixar baixar els hostes d'un buc amb tres mil persones a bord de diverses nacionalitats, entre les quals matrimonis de Manresa, Calaf, Martorell i Figueres. La solució? Fer via cap als Estats Units, concretament amb destinació al port de San Diego.

Però els estralls de la Covid-19 també afecten amb virulència Amèrica del Nord: amb Califòrnia confinada, «només podran baixar els residents al país», indica Bargués, «la resta, anirem cap a Puerto Vallarta, a Mèxic, on sí que baixarà tothom. «A la tripulació, l'empresa ens ha donat l'opció de romandre al vaixell fins que s'aclareixi el panorama», afegeix: «Podria tornar, però desconec quina situació em trobaria, i prefereixo quedar-me a l'Eclipse».

Al final de tot aquest periple, el vaixell quedarà amarrat a prop de San Diego. De fet, serà com viure en «un hotel de cinc estrelles». Mentre remunten l'oceà Pacífic cap als Estats Units, on és previst que hi arribin demà, l'activitat a l'interior del creuer és diametralment oposada a la que es viu als pràcticament deserts carrers dels pobles i ciutats de Catalunya: «Hi ha activitats diàries, concerts, casino, botigues... de tot. És com una petita ciutat». Un mal menor per a aquells que havien de finalitzar les vacances al port de San Antonio per fer via, aleshores, cap a Santiago de Xile i volar des d'allí a París com a última parada abans del retorn definitiu a Catalunya. «Xile ho va tancar tot el dia abans que nosaltres hi arribéssim», apunta Bargués.

La pandèmia és global i «Celebrity i Royal Caribbean suspenen totes les operacions fins al 12 de maig. La seva prioritat és enviar tothom a casa com abans millor, però hi ha països tancats, i per això ofereixen als treballadors quedar-nos al vaixell fins que la situació es calmi. «Aquí tenim de tot, habitació, gimnàs, piscina...», explica, i sobretot «piano, bateria, instruments per assajar...».

El callussenc reconeix que «he hagut de valorar l'opció de tornar a Catalunya i quedar-me tancat a casa o quedar-me tancat al vaixell indefinidament. Si tornés, i Espanya continués malament durant molts mesos, i l'Eclipse tornés a funcionar abans del previst, és molt probable que jo no podria tornar a la feina». A més, «si la cosa es complica més i més, i tots els països tanquen, ens haurem de quedar tant temps com calgui. Però la companyia ens ha promès que no farà fora ningú».

A bord, segons explica el músic bagenc, «la situació és molt bona, els treballadors estem molt units. N'hi ha de més de quaranta nacionalitats diferents. Cadascú, a casa seva, té una situació diferent, i el que ens toca és aprendre els uns dels altres. «El dia a dia està sent molt intens. Tothom acaba de treballar com si el demà no existís», explica Bargués, que dona molt valor a les trobades diàries que fan després de la feina amb altres treballadors. «Els brasilers ballen i canten, els músics fem jam sessions, els cuiners i cambrers ens porten menjar i begudes... és una bombolla al mig del mar», admet.

I enmig d'aquesta excepcionalitat, el callussenc fins i tot va tenir l'oportunitat de presentar el seu treball com a cantautor, un projecte que porta per nom Barbot Barcelona. «Va ser de forma totalment improvisada, fora de programa, per a tothom. I la resposta... espectacular», recorda.

Xavier Bargués toca la bateria, el piano, el baix, l'ukelele... i també és compositor i cantant. «Vaig enregistrar el novembre, però encara no ha pogut sortir», apunta: «El gener vaig anar a Miami a preparar unes produccions, i el febrer ja vaig anar al creuer. Però ara està tot aturat».

Mentre naveguen en direcció al nord, Xavier Bargués està gaudint d'una experiència insòlita. Membre d'un grup de mig centenar de músics, cantants i ballarins –al vaixell hi ha tres bandes–, una pandèmia que ha aturat mig món i part de l'altre l'ha enxampat en un oasi en alta mar.