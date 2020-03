Castells alerta que la setmana que ve la situació a Igualada «serà més difícil»

Indicatius a l'exterior del pavelló de les Comes, que serà habilitat com a hospital de campanya

Indicatius a l'exterior del pavelló de les Comes, que serà habilitat com a hospital de campanya jordi hidalgo

Els propers dies seran encara més difícil a la Conca d'Òdena. «Hem d'estar preparats mentalment, i també amb dispositius sanitaris i funeraris, perquè la setmana vinent serà molt complicada», va advertir ahir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la compareixença diària per informar de l'evolució del coronavirus. No va assegurar en cap moment si s'arribaria a l'anomenat pic màxim, la xifra a partir de la qual s'ha de frenar l'increment d'infectats i de morts, però sí que va parlar de «setmana clau» en què s'hauria de veure «el final del túnel».

Abans de veure llum a l'altre cantó del túnel, el nombre d'infectats i de víctimes mortals «continuarà la tendència» a l'alça. Castells va tornar a citar les previsions dels experts per remarcar que la situació empitjorarà. Després de la tempesta però ve la calma, i malgrat que sembla que no hagi d'arribar a Igualada properament, sí que s'hauria de preveure una situació menys fatídica un cop s'arribi a l'esperat pic màxim. «La bona notícia és que cada setmana que passa en queda una menys per sortir-nos-en. No estem en un pou. Les coses s'estan fent bé i, per tant, vull donar un missatge d'esperança i de tranquil·litat», remarcava.

Castells va deixar clar que només s'aconseguirà si els propers dies es comença a veure la solució si la ciutadania continua confinada a casa. «La millor garantia és l'aïllament social i la higiene extrema. Dic als ciutadans que la millor manera de protegir-nos és continuar fent bé la feina», assegurava Castells, i en aquest sentit va afegir que no sortir al carrer «és dur i incòmode», però vital per «afrontar una setmana clau».

Castells va parlar ahir amb Giorgio Gori, l'alcalde de Bèrgam, la ciutat italiana més afectada per la pandèmia, ja que, segons Castells, «Igualada és la Bèrgam catalana. Si Igualada és l'espòiler de Catalunya, Bèrgam és l'espòiler d'Igualada», va dir. Els dos consistoris van programar una reunió telemàtica per tal que la capital de l'Anoia pugui aprendre del que ha viscut aquesta ciutat de la regió de Llombardia i introduir millores en els protocols d'actuació dels propers dies.

Ajut a famílies vulnerables

La cooperativa Abacus ha fet una donació de material de lleure infantil per a famílies vulnerables de la Conca. En aquest sentit, Mario de la Torre, membre del Consell Rector d'Abacus, va explicar que, «davant d'aquests moments difícils de confinament, Abacus vol aportar un nostre gra de sorra». Per això, s'ha seleccionat una partida de materials de manualitats, llibres infantils i joguines per un valor de 40.000 euros que es distribuiran a les famílies.