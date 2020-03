Alguns centres aprofiten l'ús intensiu de les xarxes per ensenyar-se a Internet

Algunes escoles i instituts també han recorregut a les noves tecnologies per poder ensenyar les seves instal·lacions a les famílies després que se suspenguessin les jornades de portes obertes a causa de la pandèmia per la Covid-19. És el cas, per exemple, de l'institut Guillem Catà, de Manresa, que ha creat una visita virtual per les instal·lacions. Han editat vídeos amb imatges d'arxiu, explica la directora, Marta Codina, ja que no han pogut tornar a accedir al centre des que la Generalitat va tancar escoles i instituts, i els han penjat al seu web ( guillemcata.cat). Entre altres vídeos, expliquen la metodologia del centre i els seus projectes, com el de l'Aliança Magnet, amb la UPC. «Ja ho vèiem venir que es tancaria tot i ens confinarien. Des de l'equip directiu es va pensar que havíem d'oferir a les famílies recursos perquè poguessin veure qui som i què fem», remarca la directora.

Qui també ofereix una visita virtual al centre és l'escola Sant Ignasi de Manresa, igualment amb l'edició d'un vídeo amb imatges d'arxiu que es pot veure a la seva pàgina web (a gora.xtec.cat/ceip-santignasi) i que permet fer un recorregut visual per les instal·lacions, i també n'hi ha un altre en el qual s'explica el projecte educatiu. El professorat ha penjat en el portal de l'escola propostes educatives perquè els alumnes puguin fer durant els dies de confinament i ha enviat per correu electrònic activitats, tot i que ara també ho faran per WhatsApp. L'alumnat de cicle superior es connecta per Google Classroom, tot i que, com explica la directora, Montse Martí, «no volem que ningú s'estressi. El que ens està passant ja és un aprenentatge vital».



Dibuixos per a Althaia

Si al principi de setmana l'escola Sant Ignasi va penjar a la pàgina web del centre un vídeo gravat pel professorat amb la cançó Tot anirà bé, de Joan Dausà, per animar la comunicat educativa de l'escola, el Sant Ignasi, com ja avançava la seva directora, s'ha afegit a les campanyes per homenatjar el personal sanitari i enviar ànims als malalts, en aquest cas d'Al-thaia, i ja ha penjat dos vídeos amb alumnes mostrant els seus dibuixos i missatges de gratitud i de suport. Un, amb la banda sonora de la cançó Zenit, dels manresans Gossos, i l'altre amb el tema de Doctor Prats Al final tot anirà bé. Aquests vídeos s'envien a Althaia i es projecten en els aparells televisius dels ingressats.

La resposta a aquesta iniciativa ha estat molt bona, remarca Martí. El centre va contactar amb les mares delegades de cada curs, les quals van fer arribar la proposta a la resta de les famílies: «Tothom s'hi ha implicat molt, els nens i les nenes i els seus pares». De fet, l'escola ja té muntat el tercer vídeo i material per fer-ne un quart.