Els centres miren d'adaptar-se a qui no té ordinador

? Els centres també han tingut en compte la bretxa digital, de manera que si algú no té ordinador, s'ha mirat d'adaptar el nou sistema d'ensenyament on-line també a través de les tauletes o del mòbil. A l'escola Pia de Moià, per exemple, «ens hem assegurat que totes les famílies tinguessin algun dispositiu electrònic», explica la seva directora, Giannina Aztarain, «i ens hem adaptat en cada cas». Si només tenen mòbil, explica que una opció és enviar-los breus continguts i exercicis d'alguna manera perquè els puguin veure per la pantalla, i es tracta «que escriguin les respostes en un full i després ens enviïn la foto».