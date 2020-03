Endesa destina 25 milions d'euros a comprar material i dotar d'equips centres d'hospitalització

Endesa ajudarà a combatre els efectes sanitaris i socials del Covid-19 amb un pla amb diferents mesures d'aplicació a tot l'Estat dotat amb 25 milions d'euros. El Pla de Responsabilitat Pública, nom que s'ha donat a aqueta actuació, tindrà tant ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per a pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials que van de la mà de la crisi sanitària pel Coronavirus.

En una primera fase, el Pla d'Acció està dirigit a l'ajuda immediata i més urgent. segons han explicat fonts de l'empresa energètica. Aquesta primera línia de xoc actuara sobre tres eixos. Una primera acció serà la donació de materials i serveis. Endesa posarà a disposició d'aquest Pla la seva capacitat logística i de compra, tant nacional com internacional, així com personal qualificat i els mitjans necessaris per a la provisió d'equips de protecció per al personal sanitari o de servei públic (bates, mascaretes i la resta d'Equips de Protecció Individual –EPIs-).

Instrumental per a l'assistència de persones hospitalitzades, com ara respiradors, testos de detecció del virus i fàrmacs.

En una altra línia, establirà condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals i hotels medicalitzats. I finalment, dins d'aquest primer grup d'actuacions, també garantirà el sbministrament elèctric a hospital de campanya, ja sigui amb augments de potència instal"lant grups electrògens de suport. El hotels medicalitzats que siguin clients de l'empresa elèctrica tindran el subministrament gratuït durant el període d'alarma.

Donacions econòmiA part del que són actuacions, l'empresa també preveu una bossa de diners destinats a donacions a institucions, organismes i centres sanitaris que ajudin a cobrir necessitats bàsiques d'especial gravetat prèviament identificades.



Respiradors per a les UCIs i mascaretes

En aquest sentit, Endesa destinarà al voltant de 10 milions d'euros del fons a la compra de respiradors per a les UCIs i 2 milions de mascaretes, que posarà a disposició de les autoritats sanitàries competents.

La compra proporcionarà suport als equips de servei públic (policies locals, protecció civil, UME i d'altres) a través de materials, vehicles i serveis que es puguin requerir per a abordar aquesta emergència epidemiològica.

Segons el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, "vivim una situació sanitària, econòmica i social molt greu, sense precedents en la història recent. Per això, a Endesa hem dissenyat un pla d'actuació amb aquelles accions amb les quals serem més útils i en què, sense cap mena de dubte, podrem complir amb el que prometem als nostres clients i a tota la ciutadania".

Aquest Pla d'Acció està alineat amb l'actuació anunciada el passat dilluns dia 23 de març per Enel per a Itàlia a través de la Fundació Enel Cuore (fundació del grup Enel, al qual pertany Endesa).

Accions ja en marxa

La companyia s'ha compromès a evitar els talls de llum dels clients del sector residencial per impagament, asssegura que ja flexibilitzat les condicions a pimes, persones autònomes i famílies amb necessitats. Aquests darrers dies l'empresa ha rebut peticions en aquests sentit que "s'ha analitzat, cas a cas".

La Companyia també ha reforçat l'operativa dels seus centres de control de distribució i de control de l'energia, i centrals de generació, per a assegurar el subministrament elèctric als territoris on opera (Catalunya, Aragó, Balears, Canàries, Andalusia i part d'Extremadura, Galícia i Castella-Lleó). També ha duplicat el seu centre de control de generació renovable, situat a Madrid, amb un centre mirall ubicat a Santiago de Compostel·la.

Una vegada superat el problema sanitari, que és el més apressant, Endesa es planteja en una següent fase altres mesures dirigides a pal·liar els efectes que la crisi econòmica tindrà sobre els clients més vulnerables.

Aquests ajuts s'afegeixen a d'altres que ja té el grup en marxa a través de la Fundació Endesa