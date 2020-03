Les funeràries diuen que no han apujat els preus durant la pandèmia

Les funeràries asseguren que no han incrementat els preus durant la pandèmia. PANASEF (Associació Nacional d'Empreses de Serveis Funeraris) assegura en un comunicat que s'acusa les empreses funeràries de l'increment de preu i «això és absolutament incert», segons afirmen.

«Els preus segueixen sent els mateixos abans i durant aquesta pandèmia, públics i coneguts per l'autoritat competent». En aquest sentit diuen que, com a conseqüència de les diferents ordres per preservar la salut pública –mesures aplaudides per les funeràries i que van sol·licitar des del principi–, s'han deixat de prestar (i lògicament facturar) importants serveis funeraris com les sales de vetlla, cerimònies i altres articles complementaris.

Les empreses de serveis de sepelis recorden que el percentatge que cobreixen les assegurances per aquests serveis cobreixen més del 60% dels costos en el cas dels difunts amb coronavirus, tal com passa amb altres malalties contagioses, segons les condicions de les pòlisses contractades.

L'associació que representa les empreses del sector també es mostra en contra de la decisió de la Generalitat d'intervenir els preus dels serveis funeraris perquè ha estat una decisió presa com a conseqüència del que consideren denúncies falses d'encarir els preus del servei. Les funeràries aconsellen als clients que demanin un pressupost per evitar, precisament, unes tarifes més altes.