Pedro Sánchez rectifica i ordena l'aturada de tots els sectors que no són essencials

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va fer ahir marxa enrere i, després de quinze dies refusant-ho, va anunciar la paralització de totes les activitats no essencials. La nova ordre es farà efectiva aquest mateix dilluns, dia 30 de març, i es mantindrà fins al dijous 9 d'abril, ambdós inclosos. La nova restricció s'aprovarà avui diumenge en una sessió extraordinària del Consell de Ministres.

En una compareixença des de La Moncloa, Sánchez va argumentar que aquesta «mesura excepcional» implicarà que tots els treballadors d'activitats no essencials s'hauran de quedar a casa a partir d'aquest dilluns. La mesura comportarà l'aplicació als treballadors d'un permís retribuït «recuperable», així com la seguretat que rebran el seu salari «amb normalitat». Sánchez va explicar que les hores que no es treballin durant aquest període d'inactivitat es recuperaran a posteriori «de manera gradual». El president socialista va advertir que queden «dies molt durs» per la pandèmia del coronavirus i que cal «intensificar la lluita». La paralització d'activitats no essencials és una iniciativa que s'adopta, va remarcar, amb la finalitat de reduir encara més la mobilitat dels ciutadans fins a nivells com els dels dos últims caps de setmana a fi efecte de fer disminuir de manera paral·lela el nombre de contagis. Amb aquesta nova mesura, el Govern espanyol pretén «descongestionar» les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels centres sanitaris. Tot i que Sànchez ha reconegut que les mesures que està prenent el Govern espanyol són d'una «extraordinària duresa», el líder socialista va destacar que l'Estat és a les portes de la Setmana Santa i ara, «a mesura que ens acostem a la cresta de l'onada del virus», no és el moment d'abaixar la guàrdia, si no més aviat al contrari, d'«intensificar la lluita». Seguint amb aquest to, el president del Govern espanyol va emfatitzar que «un dia més és un dia menys» per veure extirpat aquest virus. Sánchez també va destacar la importància de la coordinació en la lluita contra la Covid-19 en l'àmbit europeu, però també en l'àmbit estatal, perquè, segons va alertar, «som més forts com un que com a disset», amb referència al número de comunitats autònomes que hi ha a l'Estat. Les activitats a les quals s'estén la paralització són les que no estan en el decret pel qual es va imposar l'estat d'alarma, mentre que «les essencials seguiran funcionant com fins ara», segons va aclarir.

En aquest panorama, la Comunitat de Madrid continua sent l'autonomia amb més afectats, amb 21.520 positius i 2.757 morts, seguida de Catalunya amb 14.263 casos i 1.070 morts. El director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va insistir que s'està «molt a prop» del pic de contagis per coronavirus a l'Estat, però que la saturació de les UCI va «amb retard» i podria arribar al final de la propera setmana o inici de la següent.

Davant la possibilitat que l'esperat pic de la pandèmia a l'Estat espanyol es produeixi al final de la setmana que ve o al principi de la següent, la qual cosa comportaria una trajectòria ascendent dels casos fins al 6 de març, el director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries va fer una nova crida a la població. Simón va demanar de fer «esforços extra» per controlar la transmissió i evitar que creixin els ingressos. Simón va alertar que hi ha comunitats «al límit» de la seva capacitat d'UCI i d'altres que s'hi estan acostant.