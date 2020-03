El restaurador d'El Rebost de Ger mor amb símptomes de la Covid-19

Dijous a la matinada va morir Pere Nin, propietari, conjuntament amb la seva dona, del restaurant El Rebost de Ger, un dels de més tradició a la comarca i membre de l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya. Nin va morir a l'Hospital de Cerdanya víctima d'una crisi respiratòria que, si bé encara no ha estat confirmat oficialment, responia a un quadre de coronavirus. En aquest sentit, la seva dona i cuinera del restaurant, Chusa Peleato, ha donat per fet que es tractés de la Covid-19. Nin va tenir fa deu anys un càncer de pulmó.

Peleato, que també està ingressada a l'Hospital de Cerdanya amb els mateixos símptomes per bé que evoluciona favorablement, ha explicat que Nin es trobava perfectament i va tenir una crisi respiratòria molt sobtada que en tan sols quatre dies li va provocar la mort. Ella encara no sap si té coronavirus si bé està sent tractada com si en tingués amb l'administració dels medicaments que s'utilitzen per lluitar contra aquest virus. En els pròxims dies rebrà els resultats de les proves que ho confirmaran, segons ha explicat la mateixa Peleato.

Pere Nin, amb 72 anys d'edat, en feia 28 que portava el Rebost de Ger amb Peleato, dos restauradors molt valorats pel gremi i els gastrònoms locals.

Els dos van decidir obrir l'establiment atrets per una Cerdanya que ja en aquella època coneixien bé com a segons residents.

Nin era originari de Calafell i ella ho és de Lleida, on es van conèixer. Peleato s'ha mostrat molt dolguda per la mort del seu marit i ha plantejat dubtes de si reobrirà el restaurant.