Salut activa un mapa interactiu amb xifres de malalts per municipis

La conselleria de Salut ha posat en marxa el mapa interactiu amb el detall de l'evolució del coronavirus per zones i municipis, on s'indica el nombre de malalts per cada 100.000 habitants. El Camp de Tarragona, l'Ebre i algunes comarques gironines són de les zones amb menys afectació. Per contra, l'Anoia, el Vallès Occidental i l'Oriental, Barcelona i el Barcelonès Nord són on són més altes. Les àrees bàsiques de salut de la comarca anoienca, i en especial de la Conca d'Òdena, superen els 500 casos. La xifra quasi es duplica a Santa Margarida de Montbui, que se situa en 932 –61 positius– i lidera els casos a Catalunya, on prop d'un de cada cent veïns té la Covid-19.

A Vilanova del Camí hi ha una taxa de 590 (59 positius), mentre que el mapa divideix la capital anoienca en dues àrees bàsiques: la número 1 –on se situa l'Hospital d'Igualada i el CAP Nord–, amb 626 casos per cada 100.000 habitants (111 casos positius); i la segona, amb el segon CAP de la ciutat, amb 567 (103 afectats per coronavirus). A l'anomenada àrea de salut de l'Anoia Rural hi ha una taxa de 505,8 (42 positius).

En termes absoluts, la zona amb més casos és la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, on destaquen l'àrea bàsica número 3 de Viladecans, que té 708,8 casos per cada 100.000 habitants; la del Prat de Llobregat amb 604,7; l'ABS 12 de Badalona amb 587,3 casos, Sant Quirze amb 569,3 i l'àrea número 3 de Sabadell amb 544,4.

Altres punts negres de Catalu-nya se situen a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, amb 422 (tot i que el nombre de positius és només de 25); la Val d'Aran (305 amb 24 casos positius) i Vic, amb 363 (amb 88 positius).

Amb aquest mapa, disponible a la pàgina web del departament, la ciutadania pot veure com evoluciona la pandèmia a Catalunya i els territoris on està tenint més incidència.